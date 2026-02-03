台南波光節 走春體驗光之夢

台南新營波光節前年開辦以來，已成在地春節期間重要活動，本周六登場，以「光之夢」為主題展覽亮點；另，今年台灣燈會在嘉義縣，昨天發表「鄒族傳說燈區」，透過六公尺高的神樹主燈與五大特色燈組，講述嘉義山林裡傳說故事。

南市文化局說，展區共七件主題作品，包含四件互動式裝置，結合聲音、影像、水霧與感測科技，聲音互動作品「Nidium」可回應現場聲響產生光影變化；「共生島」以水霧投影營造虛實交錯的夢境體驗；拱橋與九曲橋也有互動光影作品，能隨步伐與跳躍，激起光之漣漪。

市長黃偉哲說，波光節自七日至三月八日，每天下午五時半至晚上十時點燈，並與月津港燈節同步展開，邀請全國民眾來走訪走春。詳情可上「新營波光節」臉書粉專及IG活動專頁。

另，三月三日起、為期十三天的台灣燈會規畫多個燈區，鄒族傳說燈區以「神之境」作主軸、鄒族戰祭神話為核心，六公尺高主燈「戰祭神樹」結合科技三Ｄ，還有天神降臨燈光秀、火塘與勇士意象等。