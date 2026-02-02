快訊

台南佳里奇美日照成果揮毫添年味 他辭職照護雙親孝心感人

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
佳里奇美醫院今舉辦日照中心聯合成果展，現場也安排院長田宇峯（右二）、副院長邵詩媛（右三）、王哲川（右右一）揮毫，衛生局副局長黃文正（右四）與會。記者謝進盛／攝影
佳里奇美醫院今舉辦日照中心聯合成果展，現場也安排院長田宇峯（右二）、副院長邵詩媛（右三）、王哲川（右右一）揮毫，衛生局副局長黃文正（右四）與會。記者謝進盛／攝影

台南佳里奇美醫院今舉辦日照中心聯合成果展，安排家屬分享照顧親人點滴，更有人辭掉工作返鄉照顧年邁雙親，孝心讓與會者動容，會中也安排院長田宇峯率領兩位副院長揮毫贈送給與會鄉親，更添年味。

佳里奇美「馬年迎春・筆墨傳情——睿智學堂暨公園日照聯合成果展」，安排在醫院大樓廣場前舉行，市府衛生局副局長黃文正等人與會，活動由「華心太鼓團」以震撼鼓聲揭開序幕，現場更有中正大學教授盧弘毅帶領的三味曲團隊音樂老師現場串場演出，參展長者以一件件手作與創意作品，院長田宇峯致詞談吐幽默，更逗得長輩們不時傳出陣陣笑聲。

田宇峯表示，隨著台灣於2025年底正式進入超高齡社會，失能與失智人口逐年攀升，為因應長照3.0政策，醫院已於西港、佳里、將軍與學甲區設置失智社區服務據點，並於佳里區設立日間照顧中心，學員有106位，提供認知訓練、多元活動與在地社區照顧服務。

院方也致贈鮮花、禮品給照顧親人的家屬，原在仁寶電腦公司服務多年的莊志堂，4年多前為專注照顧年邁雙親，辭掉穩定的工作返鄉，他也分享陪伴雙親的點滴，過程雖有許多不為人知的辛酸，但這是甜蜜的負擔。

現場也安排田宇峯率領副院長邵詩媛、王哲川開筆揮毫，佳里奇美醫院督導黃玉惠說，本次展覽以「迎春」為主題，融合書法揮毫、春聯剪紙、創意年畫與長輩手作等元素，邀請書法與剪紙藝術家陳啟辰、林幸資、李雯娣、楊奇原、郭美枝、陳瑞祥、林舜乾、謝美鈴、劉秀紋現場揮毫創作。長者以春節吊飾、彩繪作品及各式巧思手作呈現一整年學習成果與生命色彩。

佳里奇美醫院今舉辦日照中心聯合成果展，融合書法揮毫、春聯剪紙、創意年畫與長輩手作等元素。記者謝進盛／攝影
佳里奇美醫院今舉辦日照中心聯合成果展，融合書法揮毫、春聯剪紙、創意年畫與長輩手作等元素。記者謝進盛／攝影
原在仁寶電腦公司服務多年的莊志堂，4年多前辭掉穩定的工作返鄉為專注照顧年邁雙親，他也分享照顧點滴。記者謝進盛／攝影
原在仁寶電腦公司服務多年的莊志堂，4年多前辭掉穩定的工作返鄉為專注照顧年邁雙親，他也分享照顧點滴。記者謝進盛／攝影
佳里奇美醫院今舉辦日照中心聯合成果展，許多長輩出席，現場不時傳來笑聲。記者謝進盛／攝影
佳里奇美醫院今舉辦日照中心聯合成果展，許多長輩出席，現場不時傳來笑聲。記者謝進盛／攝影

