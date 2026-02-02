限量北港武德宮運財黑虎布偶悠遊卡 6880份明天全台小7開賣

「科技宮廟」北港武德宮宗教文創再出新，攜手悠遊卡公司今天發表「運財黑虎布偶悠遊卡」，象徵迎春納福保平安，超可愛的布偶造型結合電子票證功能，限量推出6880份預定明天上午11時在全國統一超商同步開賣，將為造型卡再掀起熱潮。

國內財神祖廟的北港武德宮包括宮務推展、導覽解籤、人流統計、錢母發行均導入AI智慧科技，將科技融入信仰場域，被譽為「科技宮廟」，上百種財神文創，融入生活日常，推陳出新，帶動宗教文創發展。

多年來，與悠遊卡公司持續合作，從卡片到3D造型，推出多款「財神悠遊卡」，包括「黑虎立體造型悠遊卡」、「財神令旗悠遊卡」、「財寶箱悠遊卡」、「黑虎將軍鑰匙圈悠遊卡」等，每每推出均成為炙手可熱收藏品。

迎馬年，武德宮和悠遊卡公司五度手聯，首度推出布偶款「運財黑虎布偶悠遊卡」，以武德宮最新黑虎臉譜為核心設計，延續黑虎守護、招財的意涵，柔軟絨毛材質搭配虎北可愛金元寶意象，「威中帶萌」造型療癒，兼具美觀與實用，更寓意財運隨行，十分討喜。

今天下午新品首度亮相，由悠遊卡公司董事長林志盈與武德宮主委林安樂主持過爐儀式，為布偶卡加持納福。林安樂說，此次發行的聯名悠遊卡，以黑虎形象結合絨毛布偶設計，呼應近年流行風潮，被視為「夢幻收藏」，期待透過信仰文創的轉化，讓宗教意象融入信眾的生活日常。