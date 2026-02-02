台南新營波光節2/7登場 4件互動式裝置光影融合觀眾

台南市政府文化局主辦「2026新營波光節」，將於2月7日至3月8日在新營天鵝湖公園登場，展區共規劃7件主題作品；其中4件互動式裝置讓觀眾結合光影藝術，成為作品一部分。

台南市文化局今天於新營文化中心舉行「2026新營波光節」開幕前宣傳記者會，市長黃偉哲致詞表示，新營波光節自2024年開辦，首年就吸引超過28萬人次參觀，並連續兩年榮獲國際繆思設計大獎藝術展覽類金獎肯定，讓新營成功站上國際藝文舞台。

他說，今年波光節以擁有300年歷史的天鵝湖為核心，透過光影藝術重新詮釋埤塘景觀的靜謐與深度，並與在鹽水區舉辦的月津港燈節同步展開，期盼帶動北台南整體觀光與文化能量，邀請全國民眾於春節期間走訪台南，感受城市夜間風景多元魅力。

台南市文化局提供資料指出，此屆新營波光節策展團隊以「藝術與土地共生」為核心，透過光影介入天鵝湖自然環境，讓觀者在行走、停留與互動之間，逐步放慢生活節奏，更首度以繪本敘事為策展線索，打造兩個夢境小精靈，引領民眾穿梭現實與夢境之間，開啟溫柔而療癒的感官旅程。

文化局表示，今年展區共規劃7件主題作品，其中包含4件互動式裝置，結合聲音、影像、水霧與感測科技，讓民眾成為作品的一部分。

文化局指出，8日晚間將舉行開幕演出，首度推出由市民共同參與的「共唱節目」，展期間並規劃「光之夢遊」劇場式導覽，串聯新營11家在地特色店家推出IP聯名企劃，以及兩條深度旅行路線，引導遊客走進新營街區與巷弄，從夜間藝術延伸至日常生活，感受城市深層人文風景。

文化局指出，2026新營波光節展期為2月7日至3月8日（除夕休展），每日點燈時間為下午5時30分至晚間10時，假日期間規劃免費接駁專車，往返新營火車站與天鵝湖會場。