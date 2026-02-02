非法禽流感疫苗藏風險 雲林縣府：防疫才是王道
雲林縣動植物防疫所今天表示，使用來路不明禽流感疫苗可能存在病毒變異等風險，勿以身試法，落實禽場生物安全管理措施才是唯一防範禽流感方式。
劉姓男子在雲林沿海養鴨，去年起自中國非法進口未經許可禽流感疫苗1886瓶，以地板清潔劑等名義虛報，規避查緝，檢方偵結依動物用藥品管理法起訴。
動防所技正陳建棠表示，台灣禁施打家禽流行性感冒疫苗及水禽小病毒抗體疫苗，主要是不明來源疫苗成分不明和效力不穩定，且未經合格檢定和臨床試驗，可能存在病毒變異等問題，嚴重者反而加重擴大禽流感疫情或引發其他疫病，將衝擊家禽產業市場。
動防所呼籲養殖業者勿以身試法，如果被查獲違法使用，可處新台幣6萬元到30萬元罰鍰，1年內再犯可加重處50萬元到250萬元罰鍰。
