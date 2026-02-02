雲林年貨大街將登場 130攤規模創新高、擲筊拚10萬元現金

農曆新年將至，雲林縣政府為行銷在地美食、打造便利年貨採購場域，將於2月7日、8日在斗南田徑場前舉辦第8屆「雲林縣年貨大街展售活動」，今年規模擴大至130個攤位，匯集年貨、伴手禮與特色小吃，方便民眾辦年貨一站即能購足。

雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、建設處長廖政彥、新聞處長陳其育、斗南鎮長沈暉勛、縣議員蔡東富及王秋足、顏忠義等人今一同為年貨大街活動宣傳。張麗善表示，年貨大街攤位數從最初50攤成長到今年130攤，明顯感受到民眾與商家的高度支持。

今年活動集結雲林在地特色商品與年節用品，民眾可一次購足所需，現場也設有優惠商品區，持折價券至指定攤位消費可享全品項9折，希望透過年貨大街平台，協助在地業者提升能見度、帶動買氣，最受民眾期待的「擲筊拿獎金」活動，今獎金最高為10萬元現金，盼為年節採購增添趣味與驚喜。

建設處長廖政彥表示，去年活動兩天吸引逾3萬人次，今年預期人潮再創新高，兩天活動均安排限時促銷，包括3斤重土番鴨每隻149元、滷味組合優惠及現烤烤鴨特價販售。