快訊

小胖老師評審席上那句「加油，好嗎？」 袁惟仁人生謝幕令人唏噓

慟！袁惟仁長期臥床病逝 享年57歲

17歲少女意外遭機器絞入身亡 台北漁產公司還原案發過程

聽新聞
0:00 / 0:00

台南市消防局推無人機納入救災體系 產官學研合作強化科技量能

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
局長楊宗林表示，現有無人機隊計55名飛手和22台無人機，其中9台具備 AI 人像辨識功能。記者袁志豪／翻攝
局長楊宗林表示，現有無人機隊計55名飛手和22台無人機，其中9台具備 AI 人像辨識功能。記者袁志豪／翻攝

為因應極端氣候帶來的複合型災害挑戰，台南市消防局朝向產官學研協力機制，串聯中央研究單位、產業技術與學研能量，持續精進無人機科技救災智慧判釋能力，同步強化軟硬體設備量能；市長黃偉哲表示，推動無人機正式納入救災體系，達成「智慧科技、韌性城市」的核心目標。

消防局表示，去年辦理「2025產官研合作之無人機救災韌性展演」，攜手國家中山科學研究院及民間無人機產業，模擬大規模災害情境，展示無人機災區搜尋與即時影像回傳；作為「先遣救災部隊」克服地形限制，協助指揮官精準決策，並整合救災物資投送、通訊中繼及災害現場3D建模等應用。

為改善以往無人機搜救仰賴肉眼辨識、耗時耗力困境，南消精進AI辨識科技應用，參與台南市政府智慧發展中心主辦「2024 數位城市治理黑客松」，攜手國立成功大學電機工程學系團隊，以RT-DETR 影像分析模型，實現落難者自動辨識與即時示警機制，榮獲競賽金獎肯定。

團隊更進一步模擬人員溺水情境於不同高度角度拍攝採集多樣姿態影像，建置資料庫訓練AI模組，持續提升無人機水域搜救辨識效能，朝智慧救災、科技輔助人力目標精進。

除精進軟體應用外，在硬體研發與產學支援方面，南消攜手金屬工業研究發展中心，為現有無人機量身打造專用浮力裝置，使機體落水後可自動充氣浮出水面，提升設備尋獲率；未來將與中信科技大學合作，培訓同仁取得專業高級操作證，持續擴充飛手人力，全面強化整體無人機科技救災量能。

南消也與新樂飛無人機公司簽署「災害搶救支援協約」，於大規模或長時間救災時導入大型載重無人機與 3D 建模和飛手訓練服務，補強設備與訓練量能。

局長楊宗林表示，現有無人機隊計55名飛手和22台無人機，其中9台具備 AI 人像辨識功能；未來將持續深化產官學研合作，推動無人機科技救災常態化，從制度建置、專業訓練到實務應用全面精進，打造兼具高度韌性與前瞻性的科技救災體系，以守護市民生命與財產安全。

南消攜手國立成功大學電機工程學系團隊，以RT-DETR 影像分析模型，實現落難者自動辨識與即時示警機制，榮獲競賽金獎肯定。記者袁志豪／翻攝
南消攜手國立成功大學電機工程學系團隊，以RT-DETR 影像分析模型，實現落難者自動辨識與即時示警機制，榮獲競賽金獎肯定。記者袁志豪／翻攝

災害 規模

延伸閱讀

工研院認證平台 助無人機業攻美

影／基隆無人機營隊從飛行原理到3D建模 國中生圓無人機飛行夢

烏克蘭聯手SpaceX 防堵俄軍利用星鏈操控無人機

烏克蘭與SpaceX合作 阻俄羅斯以星鏈操控無人機

相關新聞

土庫圖書館好書大方送！「借5送1」創舉帶動借閱人潮

年終百貨賣場大方送！雲林縣土庫鎮立圖書館休館半年整修後，近日重新開館，為吸引民眾借閱，即日起推出「借五送一」，凡借五本書...

台南市消防局推無人機納入救災體系 產官學研合作強化科技量能

為因應極端氣候帶來的複合型災害挑戰，台南市消防局朝向產官學研協力機制，串聯中央研究單位、產業技術與學研能量，持續精進無人...

台灣燈會鄒族傳說燈區亮相 6公尺高戰祭神樹主燈吸睛

嘉義縣政府今天發表台灣燈會「鄒族傳說燈區」，展現以鄒族戰祭神話為核心的光影場域，6公尺高的「戰祭神樹」將成為視覺焦點。縣...

怕公車過站不停？台南「智慧等車」擴大上線 全市路線一次到位

大台南公車「智慧等車」服務功能上線迄今突破45萬使用人次，原僅針對縣區公車及六大幹支線，交通局今年擴大服務範圍，納入市區...

嘉義縣辦理燈會演習動員350人 翁章梁：迅速應變、預防網路謠言

2026台灣燈會將於3月3日至15日在嘉義縣舉行，嘉義縣政府今天在永慶高中前燈會場地舉辦防災應變演練，動員近350人參與...

帶領林內農會走出接管危機、打響木瓜品牌 他屆齡榮退今「交棒兒子」

雲林縣林內鄉農會總幹事黃國洲今年屆齡退休，經理事會同意聘任其子黃炫仁為新任總幹事，今天交接，黃國洲在林內農會服務21年，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。