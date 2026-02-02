台南市消防局推無人機納入救災體系 產官學研合作強化科技量能

為因應極端氣候帶來的複合型災害挑戰，台南市消防局朝向產官學研協力機制，串聯中央研究單位、產業技術與學研能量，持續精進無人機科技救災智慧判釋能力，同步強化軟硬體設備量能；市長黃偉哲表示，推動無人機正式納入救災體系，達成「智慧科技、韌性城市」的核心目標。

消防局表示，去年辦理「2025產官研合作之無人機救災韌性展演」，攜手國家中山科學研究院及民間無人機產業，模擬大規模災害情境，展示無人機災區搜尋與即時影像回傳；作為「先遣救災部隊」克服地形限制，協助指揮官精準決策，並整合救災物資投送、通訊中繼及災害現場3D建模等應用。

為改善以往無人機搜救仰賴肉眼辨識、耗時耗力困境，南消精進AI辨識科技應用，參與台南市政府智慧發展中心主辦「2024 數位城市治理黑客松」，攜手國立成功大學電機工程學系團隊，以RT-DETR 影像分析模型，實現落難者自動辨識與即時示警機制，榮獲競賽金獎肯定。

團隊更進一步模擬人員溺水情境於不同高度角度拍攝採集多樣姿態影像，建置資料庫訓練AI模組，持續提升無人機水域搜救辨識效能，朝智慧救災、科技輔助人力目標精進。

除精進軟體應用外，在硬體研發與產學支援方面，南消攜手金屬工業研究發展中心，為現有無人機量身打造專用浮力裝置，使機體落水後可自動充氣浮出水面，提升設備尋獲率；未來將與中信科技大學合作，培訓同仁取得專業高級操作證，持續擴充飛手人力，全面強化整體無人機科技救災量能。

南消也與新樂飛無人機公司簽署「災害搶救支援協約」，於大規模或長時間救災時導入大型載重無人機與 3D 建模和飛手訓練服務，補強設備與訓練量能。