2026嘉義市年貨大街2/6起登場

照片取自嘉義市政府

聚集各排隊名店、方便民眾一站購足的「2026嘉義市年貨大街」將在2月6日起試營運，一連4天每天上午10時30分至下午6時30分在於文化路中央廣場熱鬧登場，開幕首日還將推出加碼抽出千元紅包等活動，活動期間還有「好禮五重送」。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市年貨大街邁入第三屆，「一站式購足」的年節採買體驗為民眾節省往返奔波時間，舉辦以來備受好評。今年現場攤位由去年的 55 攤增加至 61 攤，涵蓋類型更加多元，包括嘉義排隊名店、特色伴手禮、農漁特產、南北貨與特色年菜等，盼望以更豐富的內容服務市民與遊客，讓年節買氣持續升溫。

黃敏惠市長也提到，今年嘉義市在農曆春節前夕，運用累計歲計賸餘加碼普發6千元現金，穩定民生、刺激消費動能，更結合商圈、攤商，推出振興商圈夜市計畫要放大民眾手中的6千元，民眾(不限嘉義市市民)只要持115年2月1日起持嘉義市店家所開立發票累積滿2,000元，就可以在3月2日(一)至市府一樓大廳兌領1份價值200元的商圈夜市劵，每人最多可兌換600元商圈夜市券，數量有限、兌完為止，歡迎各地民眾來嘉義市「款年貨」，讓幸福加碼。

市府建設處表示，為回饋支持年貨大街的市民與遊客，今年年貨大街特別串聯多家知名品牌推出限時、限量的年節優惠活動，折扣最低8折，最高下殺5折起。此外，今年年貨大街推出「好禮五重送」，只要消費滿 300 元即可參加「滿額好禮抽」與「福袋好禮抽」，每天皆有萬元現金與精美禮品等您帶回家；最終日還有機會抽中 iPhone 17、Dyson 空氣清淨機等熱門壓軸好禮。

聚傳媒