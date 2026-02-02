臺南西門市場南區美食廣場瘋購嘉年華登場

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

為迎接農曆新年到來，臺南市政府於西門市場南區美食廣場推出試營運與系列促銷活動，自1月31日至2月3日辦理「美食廣場瘋購嘉年華」，結合特色美食、優惠好康與抽獎活動，成功炒熱年節市場人氣，打造民眾採買年貨、走春逛市的新亮點。

臺南市長黃偉哲表示，再過兩週就是農曆新年，誠摯邀請民眾走進西門市場，感受濃厚的年味與人情味。市府持續透過市場活化與節慶活動，提升傳統市場競爭力與吸引力，讓市民朋友在熟悉的市場空間中，享受安心消費、幸福生活的城市日常。

經濟發展局指出，西門市場於去年8月重新開幕，結合樂活與綠色理念進行空間優化，並成功帶動周邊「淺草青春新天地」榮獲經濟部114年度五星市集肯定。本次活動同步結合市場廣場天空創意節裝置藝術與溫度特色市集，展現西門市場兼具歷史風貌與創新活力的嶄新樣貌。

市場處指出，「美食廣場瘋購嘉年華」透過限量抵用券與促銷活動，預期可創造百萬元以上消費效益，將人潮轉化為實質買氣，讓攤商與市民一同感受迎新春的熱鬧氛圍。

