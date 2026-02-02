台灣燈會鄒族傳說燈區亮相 6公尺高戰祭神樹主燈吸睛
嘉義縣政府今天發表台灣燈會「鄒族傳說燈區」，展現以鄒族戰祭神話為核心的光影場域，6公尺高的「戰祭神樹」將成為視覺焦點。縣長翁章梁表示，燈會是重要的城市行銷，能宣傳鄒族部落文化並加深大眾印象，讓民眾看見嘉義的轉變。
翁章梁、阿里山鄉長高瑞芳及多名議員共同牽手跳起「大圍舞」為燈會祈福。策展人鄭佩茜表示，這次將「神之境」作為策展主軸，結合Hamo天神降臨傳說與光線美學，呈現原住民敬天愛土、面對困難仍堅定前行的精神。
燈區規畫多組作品，包含天神降臨燈光秀、火塘與勇士意象、仿庫巴涼亭、互動式杵小米及鄒族家屋影片。其中6公尺高的「戰祭神樹」主燈結合科技3D動畫光影，成為視覺焦點。
燈會期間每晚6時50分與7時25分安排鄒族樂團演出，民眾參與大圍舞後與貓頭鷹燈組拍照打卡，即可領取每天限量300份的「鄒族平安卡」。翁章梁說，近年文觀局推廣部落旅遊，讓民眾理解阿里山不只有健行，還能造訪原民部落。
台灣燈會為期13天，串聯多個特色燈區，開幕日將有煙火秀，期間並安排2場無人機表演。
