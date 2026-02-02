怕公車過站不停？台南「智慧等車」擴大上線 全市路線一次到位

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
大台南公車「智慧等車」服務功能上線迄今突破45萬使用人次，交通局今年擴大服務範圍，納入市區公車25條路線，讓全市所有公車路線皆可使用「智慧等車」功能，民眾再也不用怕公車過站不停。圖／南市交通局提供
台南公車「智慧等車」服務功能上線迄今突破45萬使用人次，原僅針對縣區公車及六大幹支線，交通局今年擴大服務範圍，納入市區公車路線，讓全市所有公車路線皆可使用「智慧等車」功能，民眾再也不用怕公車過站不停。

交通局長王銘德表示，大台南公車「智慧等車」服務為全台首創，主要針對「等公車」提出全方位整體解決方案，前年6月起首先針對70路、橘9、橘9-1等3條路線試辦，成效不錯，隔年擴大新增6大幹支線公車，更讓使用人次大幅成長，今年整合加入市區公車。

交通局提到，整合過程需克服市區公車客運業者不同的車機介面，因此經過一連串系統開發、整合及實車測試，今年將市區公車25條路線納入「智慧等車」功能，並同步建置150台車機及716處站位，順利完成全市公車路線及站位皆可使用「智慧等車」服務功能。

交通局說明，民眾只要透過大台南公車APP、虛擬智慧站牌QRCode或候車亭鍵盤等3種方式，點選要搭乘的路線和所在站位，APP顯示當站所有路線的預估到達時間時，按下「我要上車」按鈕，系統將透過公車車機通知司機下一站有民眾要上車，另外也有「輪椅上車」選項。

公共運輸處處長劉佳峰則提醒，智慧等車功能可雙向通知司機和乘客，提醒司機下一站有乘客要上車，能有效避免公車過站不停，也降低司機行車壓力，歡迎民眾多加利用，不過該功能仍屬於輔助提醒，公車進站時請乘客務必記得招手搭乘，更為可靠。

公車路線 台南 公共運輸

相關新聞

土庫圖書館好書大方送！「借5送1」創舉帶動借閱人潮

年終百貨賣場大方送！雲林縣土庫鎮立圖書館休館半年整修後，近日重新開館，為吸引民眾借閱，即日起推出「借五送一」，凡借五本書...

嘉義縣辦理燈會演習動員350人 翁章梁：迅速應變、預防網路謠言

2026台灣燈會將於3月3日至15日在嘉義縣舉行，嘉義縣政府今天在永慶高中前燈會場地舉辦防災應變演練，動員近350人參與...

帶領林內農會走出接管危機、打響木瓜品牌 他屆齡榮退今「交棒兒子」

雲林縣林內鄉農會總幹事黃國洲今年屆齡退休，經理事會同意聘任其子黃炫仁為新任總幹事，今天交接，黃國洲在林內農會服務21年，...

相約台南新營天鵝湖璀璨水色 新營波光節7日登場

相約台南新營天鵝湖璀璨水色，2026新營波光節將於本周六登場，8日晚間開幕演出，台南市政府邀請各地遊客來感受藝術與城市夜...

火鍋世家連4年招待家扶兒 40名青少年冬令營暖心會餐

嘉義家扶中心今天舉辦國中生冬令營，火鍋世家老闆鄭加成招待40名青少年享用火鍋，為寒冬注入暖流。家扶中心主任沈明彥表示，鄭...

