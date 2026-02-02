怕公車過站不停？台南「智慧等車」擴大上線 全市路線一次到位

大台南公車「智慧等車」服務功能上線迄今突破45萬使用人次，原僅針對縣區公車及六大幹支線，交通局今年擴大服務範圍，納入市區公車路線，讓全市所有公車路線皆可使用「智慧等車」功能，民眾再也不用怕公車過站不停。

交通局長王銘德表示，大台南公車「智慧等車」服務為全台首創，主要針對「等公車」提出全方位整體解決方案，前年6月起首先針對70路、橘9、橘9-1等3條路線試辦，成效不錯，隔年擴大新增6大幹支線公車，更讓使用人次大幅成長，今年整合加入市區公車。

交通局提到，整合過程需克服市區公車客運業者不同的車機介面，因此經過一連串系統開發、整合及實車測試，今年將市區公車25條路線納入「智慧等車」功能，並同步建置150台車機及716處站位，順利完成全市公車路線及站位皆可使用「智慧等車」服務功能。

交通局說明，民眾只要透過大台南公車APP、虛擬智慧站牌QRCode或候車亭鍵盤等3種方式，點選要搭乘的路線和所在站位，APP顯示當站所有路線的預估到達時間時，按下「我要上車」按鈕，系統將透過公車車機通知司機下一站有民眾要上車，另外也有「輪椅上車」選項。

公共運輸處處長劉佳峰則提醒，智慧等車功能可雙向通知司機和乘客，提醒司機下一站有乘客要上車，能有效避免公車過站不停，也降低司機行車壓力，歡迎民眾多加利用，不過該功能仍屬於輔助提醒，公車進站時請乘客務必記得招手搭乘，更為可靠。