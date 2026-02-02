嘉義縣辦理燈會演習動員350人 翁章梁：迅速應變、預防網路謠言
2026台灣燈會將於3月3日至15日在嘉義縣舉行，嘉義縣政府今天在永慶高中前燈會場地舉辦防災應變演練，動員近350人參與。縣長翁章梁表示，13天的展演預計吸引大量人流，一旦發生狀況必須迅速控制並排除，減少大眾恐慌，且現今網媒發達，將隨時注意輿論並立即澄清，阻絕不實謠言擴散。
演練採實景實作方式，針對大型群聚活動特性預擬緊急狀況。內容涵蓋「重大人為危安事件演練（含火災搶救）」、「志工引導疏散」、「陸上重大交通事故」及「大量傷患緊急醫療救護」等情境，藉此讓燈會志工熟悉醫療救護、滅火與緊急疏散等各項應變技能。
縣府各編組單位在演練中模擬災害境況，旨在健全緊急應變處置能力，並深植防救災觀念，使民眾獲得保障。翁章梁說，13天的日程有許多非常有看頭的展演，因此人潮預計會大量湧入，所以一旦有狀況就必須迅速控制並排除，減少大眾的恐慌，就可以快速恢復秩序，現今網媒發達，要隨時注意輿論，並立即正確澄清，才不至於擴散不實謠言，期盼燈會平安圓滿。
此次演練由翁章梁擔任指揮官，親自檢閱各項狀況處置情形，目標是將危害事故與人員傷亡減至最低，達成零事故與零傷亡。透過精實的防救災機制建立，確保燈會期間民眾安全，讓活動圓滿順利。
