春節優遊商圈 南市推「山城走春景區串連」漫遊路線

台南市政府經濟發展局攜手楠西、玉井、東山及白河等區，整合自然景觀、在地產業與特色活動，推出「山城走春景區串連」漫遊路線，邀請遊客新春期間走訪，感受不一樣年味。

南市經發局說，各大商圈春節期間規畫多元遊程與走春活動，特別推薦楠西商圈「楠西深度小旅行」、玉井商圈「來去逛方舟淺山特色市集」遊程、白河商圈年貨大街，以及關子嶺商圈春節溫泉行旅，讓民眾透過泡湯紓壓、採買年貨，為新的一年注入滿滿能量。

此外，東山區結合咖啡文化與淺山景觀，串聯多家特色店家與休憩據點，邀請各地遊客春節期間來趟輕旅行，感受山城獨有悠閒風情。

另外，2026國際蘭展暨科技花卉展將於2月底登場，經發局鼓勵民眾安排二日以上行程，透過住宿、餐飲及伴手禮消費，深入體驗山城生活樣貌。相關活動資訊與建議旅遊路線，將陸續公布於市府及各區公所官方平台。