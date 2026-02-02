帶領林內農會走出接管危機、打響木瓜品牌 他屆齡榮退今「交棒兒子」

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣林內鄉農會卸任總幹事黃國洲今年屆齡退休，他曾帶領農會挺過信用部被接管危機，並打響紅透台灣木瓜品牌。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉農會總幹事黃國洲今年屆齡退休，經理事會同意聘任其子黃炫仁為新任總幹事，今天交接，黃國洲在林內農會服務21年，帶領農會挺過信用部被接管危機，並打響紅透台灣木瓜品牌，他期許新任總幹事能帶領農會再創高峰。

林內鄉農會今舉行第20屆總幹事交接就職典禮，在副縣長謝淑亞監交下，由黃國洲交棒給新任總幹事黃炫仁，雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、雲林縣農會總幹事陳志揚、議員張維崢、林內鄉代會主席許林玉琴、副主席林志憲、南投縣農會總幹事曾明瑞等人都與會祝賀。

黃國洲在林內鄉農會擔任總幹事已21年，他初上任時，信用部經營不善一度被合作金庫接管，他帶領農會挺過搖搖欲墜危機，不僅重設信用部，更獲得農金獎評鑑肯定，任內也打響紅透台灣木瓜品牌。

如今卸任，他除感謝農會同事與地方的支持，也表示，農業需要轉型，期許新任總幹事以新思維及創意，帶領農會與青年連結，吸引青農返鄉。

理事長徐秀珠感謝黃國洲任內對農會的辛勞付出與貢獻，帶領農會穩健發展、服務農友不遺餘力；也期許新任總幹事黃炫仁未來能承續既有基礎，結合專業與創新思維，持續推動農會各項業務，提升農民福祉。

黃炫仁今年37歲，曾任南投縣農會供銷部、推廣部、保險部主任，他感謝理監事對他的信任，強調爸爸過去在農會服務期間把地基打穩，「我必須往上一層努力」，林內鄉農會信用部已穩定經營，各項業務都扎實發展，他接下來會在穩定基礎上擴大供銷、推廣業務，將林內好產品帶向國際，實質幫助農民。

雲林縣林內鄉農會總幹事黃國洲（右）今年屆齡退休，經理事會同意聘任其子黃炫仁（左）為新任總幹事，今天交接。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉農會新任總幹事黃炫仁。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉農會總幹事黃國洲（右）今年屆齡退休，經理事會同意聘任其子黃炫仁（左）為新任總幹事，今天交接。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉農會總幹事黃國洲今年屆齡退休，經理事會同意聘任其子黃炫仁（右二）為新任總幹事，今天交接。記者陳雅玲／攝影
