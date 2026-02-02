2026台灣燈會 嘉縣府舉辦防災應變演練確保參觀安全

快訊

中央社／ 嘉義縣2日電

「2026台灣燈會」在嘉義縣舉行，燈會期間估計湧現大量人潮，縣府今天在永慶高中前舉辦防災應變演練，動員350人員及警消車輛預擬可能發生的緊急狀況，要確保參觀民眾安全。

防災應變演練由嘉義縣長翁章梁主持，內容包括演練情境涵蓋了「重大人為危安事件演練（含火災搶救）、志工引導疏散、陸上重大交通事故、大量傷患緊急醫療救護」等相關演練作為。

翁章梁接受媒體聯訪說，今年的燈會只有13天，不像去年有20幾天，所以人潮會大量集中湧現，縣府必須進行防災應變演練，希望台灣燈會期間所有意外狀況都不會發生。

翁章梁強調，他特別要求在發生事故時警、消等單位迅速就位，並且立即透過網路提供正確訊息，避免假訊息傳播造成民眾恐慌。

2026台灣燈會3月3日至3月15日，於嘉義縣登場，活動主題「光躍台灣・點亮嘉義」，展區位於嘉義縣政府特區，涵蓋故宮南院、太子大道、縣治特區及府前廣場。

