土庫圖書館好書大方送！「借5送1」創舉帶動借閱人潮

年終百貨賣場大方送！雲林縣土庫鎮立圖書館休館半年整修後，近日重新開館，為吸引民眾借閱，即日起推出「借五送一」，凡借五本書就送一本書，館方指出，館內設有一專櫃由出版社等單位贈書，供民眾免費選取，這項「借五送一」的借書創舉，民眾也感到新鮮。

位在土庫國小旁的鎮立圖書館，建築已逾30年，經館方努力推廣閱讀，不定時舉辦講座，不僅去年曾獲行政院服務獎，且平日進館人次超過百人，因館舍建築老舊，幾次大地震後部分結構已受損，經爭取獲教育部「補助公共圖書館耐震力改善實施計畫」進行修繕，去年7月動工。

經半年多施工，圖書館於今年1月30日重新開館，館長彭冠綸指出，該圖書館加上馬光分館每年約有10萬本借閱數，去年土庫本館施工，總借閱數量略減約2萬本，休館半年如今重新開館，為鼓勵民眾閱讀，讓閱讀人口回流，即日起推出「借五送一」借書活動。

彭冠綸說，民眾只要持借書證到土庫圖書館，每借5本書就可到「活動專櫃」挑選1本自己喜愛的書籍免費送作禮物，預計將送出百本，活動期間每張借書證最高可借30本書為上限，即每人最多可獲贈6本免費書，這些贈書包含小說、繪本等種類，主要由出版社、機關單位所捐贈，品質都還不錯。

搶得先機獲得贈書的陳姓鎮民說，借書還送書，圖書館真的太佛心了，原以為贈書都是老舊要淘汰的書，但看到專櫃內有許多英文繪本和經典小說、散文，市面價格也不便宜，所以有空就帶小朋友來借書，「借五送一」像百貨公司「買千送百」太有趣了！