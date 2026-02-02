嘉縣大林衛所主任喬嘉具資工專長 導入AI助看診

快訊

中央社／ 嘉義縣2日電

嘉縣大林鎮衛生所主任喬嘉，清華大學電機系畢業後再念醫科，具醫學與資工專長，近日研發「AI輔助智慧系統」協助看診，提供三高患者生活型態與飲食建議，強化慢性病控制成效。

嘉義縣衛生局今天發布新聞稿表示，喬嘉醫師自行研發「AI輔助智慧系統」，整合尖端動脈硬化檢測設備，專為患有高血壓、高血糖、高血脂的「三高」民眾提供血管健康檢查，且透過AI輔助能依個人狀況提供全方位的生活型態與飲食改善建議，全面強化慢性病防治與控制成效。

喬嘉說，三高是導致心血管疾病的核心風險因素，長期會造成血管負荷過重與血管壁受損，進而引發動脈硬化或阻塞。慢性病管理不應僅著重於抽血數據，因此運用動脈硬化檢測儀協助民眾了解血管彈性狀況外，更以AI輔助技術將複雜生理數據轉化給民眾健康促進建議。

患有糖尿病的大林鎮陳姓男子說，透過衛生所導入的AI輔助技術整合動脈硬化檢測，不僅即時掌握血管彈性狀況，系統也依他的飲食習慣提供減糖與運動等具體建議，讓他深刻感受到科技結合醫療所帶來的便利與精準。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，隨著慢性病防治邁入AI時代，喬嘉展現專業與資訊能力，自行研發AI輔助智慧系統，展現基層衛生所在健康照護創新上的能量。

衛生所 飲食習慣 慢性病

