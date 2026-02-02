相約台南新營天鵝湖璀璨水色 新營波光節7日登場

相約台南新營天鵝湖璀璨水色，2026新營波光節將於本周六登場，8日晚間開幕演出，台南市政府邀請各地遊客來感受藝術與城市夜色交融魅力。

文化局今上午於新營文化中心舉辦記者會，今年波光節以「光之夢」為主題展覽亮點，邀請民眾走入光影交織的夢境場域。

黃偉哲表示，新營波光節自2024年開辦以來，首年即吸引超過28萬人次參觀，並連續兩年榮獲國際繆思設計大獎（MUSE Design Awards）藝術展覽類金獎肯定，不僅展現台南在公共藝術策展上專業實力，也讓新營成功站上國際藝文舞台。

今年波光節以天鵝湖為核心，透過光影藝術重新詮釋埤塘景觀的靜謐與深度，並與月津港燈節同步展開，邀請全國民眾春節期間走訪走春。

本屆新營波光節由禹禹藝術工作室策展，創作過程以「藝術與土地共生」為核心，透過光影介入天鵝湖自然環境，更首度以繪本敘事為策展線索，打造兩位夢境小精靈「光兔DILO」與「鼠尼SUNI」，引領民眾穿梭現實與夢境之間，開啟一段溫柔而療癒感官旅程。

文化局表示，今年展區共規畫7件主題作品，包含4件互動式裝置，結合聲音、影像、水霧與感測科技，讓民眾成為作品的一部分。國際團隊SPLACES.STUDIO帶來聲音互動作品「Nidium」，可即時回應現場聲響產生光影變化；黑川互動媒體藝術打造的「共生島」，則以水霧投影營造虛實交錯的夢境體驗；新銳團隊「無邊製造」與「雜波ZAP」分別在拱橋與九曲橋設置互動光影作品，隨著步伐與跳躍，激起層層光之漣漪，為夜晚湖畔增添動感與童趣。

文化局8日晚間將舉行開幕演出，推出由市民共同參與的「共唱節目」，展期間並規畫「光之夢遊」劇場式導覽，串聯新營11家在地特色店家推出IP聯名企畫，以及兩條深度旅行路線，感受城市深層人文風景。

2026新營波光節2月7日至3月8日展出（除夕休展），每天下午5時30分至晚上10時安排點燈。市府假日期間安排免費接駁專車，往返新營火車站與天鵝湖會場，更多活動資訊，請上「新營波光節」官方臉書及IG活動專頁查詢。

FB活動專頁｜https://www.facebook.com/profile.php?id=61555273618078