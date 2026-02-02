快訊

未登記綠初選…基議員許睿慈不競選連任：政治討論失焦氛圍讓人灰心

台股下跌439點收31,624點連三黑 台積電跌10元收1,765元

進喔！白沙屯媽今年北港進香擲筊擇定 4月12日登轎出發共8天7夜

相約台南新營天鵝湖璀璨水色 新營波光節7日登場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2026新營波光節將於本周六於新營天鵝湖登場，邀請各地遊客來此感受藝術與城市夜色交融魅力。記者謝進盛／翻攝
2026新營波光節將於本周六於新營天鵝湖登場，邀請各地遊客來此感受藝術與城市夜色交融魅力。記者謝進盛／翻攝

相約台南新營天鵝湖璀璨水色，2026新營波光節將於本周六登場，8日晚間開幕演出，台南市政府邀請各地遊客來感受藝術與城市夜色交融魅力。

文化局今上午於新營文化中心舉辦記者會，今年波光節以「光之夢」為主題展覽亮點，邀請民眾走入光影交織的夢境場域。

黃偉哲表示，新營波光節自2024年開辦以來，首年即吸引超過28萬人次參觀，並連續兩年榮獲國際繆思設計大獎（MUSE Design Awards）藝術展覽類金獎肯定，不僅展現台南在公共藝術策展上專業實力，也讓新營成功站上國際藝文舞台。

今年波光節以天鵝湖為核心，透過光影藝術重新詮釋埤塘景觀的靜謐與深度，並與月津港燈節同步展開，邀請全國民眾春節期間走訪走春。

本屆新營波光節由禹禹藝術工作室策展，創作過程以「藝術與土地共生」為核心，透過光影介入天鵝湖自然環境，更首度以繪本敘事為策展線索，打造兩位夢境小精靈「光兔DILO」與「鼠尼SUNI」，引領民眾穿梭現實與夢境之間，開啟一段溫柔而療癒感官旅程。

文化局表示，今年展區共規畫7件主題作品，包含4件互動式裝置，結合聲音、影像、水霧與感測科技，讓民眾成為作品的一部分。國際團隊SPLACES.STUDIO帶來聲音互動作品「Nidium」，可即時回應現場聲響產生光影變化；黑川互動媒體藝術打造的「共生島」，則以水霧投影營造虛實交錯的夢境體驗；新銳團隊「無邊製造」與「雜波ZAP」分別在拱橋與九曲橋設置互動光影作品，隨著步伐與跳躍，激起層層光之漣漪，為夜晚湖畔增添動感與童趣。

文化局8日晚間將舉行開幕演出，推出由市民共同參與的「共唱節目」，展期間並規畫「光之夢遊」劇場式導覽，串聯新營11家在地特色店家推出IP聯名企畫，以及兩條深度旅行路線，感受城市深層人文風景。

2026新營波光節2月7日至3月8日展出（除夕休展），每天下午5時30分至晚上10時安排點燈。市府假日期間安排免費接駁專車，往返新營火車站與天鵝湖會場，更多活動資訊，請上「新營波光節」官方臉書及IG活動專頁查詢。

FB活動專頁｜https://www.facebook.com/profile.php?id=61555273618078

IG活動專頁｜https://reurl.cc/yK9LY8

2026新營波光節將於本周六於新營天鵝湖登場，邀請各地遊客來此感受藝術與城市夜色交融魅力。記者謝進盛／翻攝
2026新營波光節將於本周六於新營天鵝湖登場，邀請各地遊客來此感受藝術與城市夜色交融魅力。記者謝進盛／翻攝
2026新營波光節將於本周六於新營天鵝湖登場，台南市長黃偉哲邀請各地遊客來此感受藝術與城市夜色交融魅力。記者謝進盛／翻攝
2026新營波光節將於本周六於新營天鵝湖登場，台南市長黃偉哲邀請各地遊客來此感受藝術與城市夜色交融魅力。記者謝進盛／翻攝
2026新營波光節將於本周六於新營天鵝湖登場，邀請各地遊客來此感受藝術與城市夜色交融魅力。記者謝進盛／翻攝
2026新營波光節將於本周六於新營天鵝湖登場，邀請各地遊客來此感受藝術與城市夜色交融魅力。記者謝進盛／翻攝

光影 夢境 天鵝

延伸閱讀

遏阻大貨車國道超載及逃磅 3月1日再增3處動態地磅系統

影／台南新營透天厝火警 波及3戶全面燃燒中

酒駕上路！台南新營保時捷女駕駛深夜連撞翻6車遭送辦

看筆墨詩詞交織飲食文化 羅凡晸台南新營辦詩書創作展

相關新聞

相約台南新營天鵝湖璀璨水色 新營波光節7日登場

相約台南新營天鵝湖璀璨水色，2026新營波光節將於本周六登場，8日晚間開幕演出，台南市政府邀請各地遊客來感受藝術與城市夜...

火鍋世家連4年招待家扶兒 40名青少年冬令營暖心會餐

嘉義家扶中心今天舉辦國中生冬令營，火鍋世家老闆鄭加成招待40名青少年享用火鍋，為寒冬注入暖流。家扶中心主任沈明彥表示，鄭...

所長茶葉蛋突破檢疫難關進軍澳洲 黃偉哲讚揚台南之光

台南知名品牌「所長茶葉蛋」獲澳洲百萬訂單，今天舉行封櫃儀式，市長黃偉哲出席支持，肯定所長茶葉蛋成功通過層層檢疫與法規限...

北台南家扶春季助學活動 台南7大郵局開跑

北台南家扶中心與台南郵局合作「集小愛成大愛」助學專案，今、明連二天於台南7處郵局同步展開「跳蚤市場‧愛心義賣」活動，盼各...

腦萎兒出養美國 寄養媽媽哭腫雙眼

雲林縣政府、家扶中心昨為卅五戶寄養家庭授證，並表揚五大寄養家庭獎，其中資深寄養媽媽何月蘭，含辛茹苦照顧天生腦萎「小熊」長...

星期評論／促參警鐘！檜村解約 控管失靈

曾被譽為全台促參典範的嘉義市「檜意森活村」，近期爆出經營廠商因財務黑洞與官方終止合約，員工生計與承租商家陷入焦慮。這場「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。