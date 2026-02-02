快訊

火鍋世家連4年招待家扶兒 40名青少年冬令營暖心會餐

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義家扶中心主任沈明彥（右）感謝鄭加成（左）熱誠助家扶，豐盛火鍋讓40名青少年感受被愛。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義家扶中心主任沈明彥（右）感謝鄭加成（左）熱誠助家扶，豐盛火鍋讓40名青少年感受被愛。圖／嘉義家扶中心提供

嘉義家扶中心今天舉辦國中生冬令營，火鍋世家老闆鄭加成招待40名青少年享用火鍋，為寒冬注入暖流。家扶中心主任沈明彥表示，鄭加成多年來支持營隊，讓兒少真切感受到被重視與被愛，在成長路上充滿勇氣。

嘉義家扶中心國中生冬令營40名青少年受邀前往火鍋世家，現場熱氣騰騰，一邊品嘗美食，一邊分享營隊期間的點滴。從團隊合作任務到溝通練習，每一刻的回憶在暖心火鍋的陪伴下，顯得更加深刻且具力量。

鄭加成已連續4年招待家扶中心營隊成員，他以實際行動表達對家扶兒的關懷。這份善舉不僅是美食分享，更傳遞對兒少的鼓勵。

就讀國一小翔由父親獨自扶養，因家中兄弟姊妹眾多，平時少有機會吃火鍋大餐，首次參加冬令營，也是第一次走進火鍋世家。當火鍋端上桌，小翔眼神發亮，自行挑選食材與烹煮，與同伴笑著享用美食。他說，不只享受到美味，心中更體會到火鍋世家與營隊的關心，累積了成長能量。

沈明彥表示，老闆鄭加成的熱忱是一份來自社會的溫暖，讓家扶兒少感受到被愛，成長路上更加充滿勇氣與希望。

嘉義家扶冬令營結業，鄭加成請吃火鍋鼓勵弱勢生。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義家扶冬令營結業，鄭加成請吃火鍋鼓勵弱勢生。圖／嘉義家扶中心提供
火鍋世家連4年招待家扶兒，40名青少年冬令營暖心會餐。圖／嘉義家扶中心提供
火鍋世家連4年招待家扶兒，40名青少年冬令營暖心會餐。圖／嘉義家扶中心提供

