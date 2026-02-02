快訊

所長茶葉蛋突破檢疫難關進軍澳洲 黃偉哲讚揚台南之光

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
黃偉哲肯定所長茶葉蛋用心研發，產製茶葉蛋及豆干受其他國家民眾喜愛。圖／台南市政府提供
台南知名品牌「所長茶葉蛋」獲澳洲百萬訂單，今天舉行封櫃儀式，市長黃偉哲出席支持，肯定所長茶葉蛋成功通過層層檢疫與法規限制，為台南農特產品外銷寫下重要新頁，是另類的台南之光，也期許透過市府與業者共同努力，讓台南農特產品持續揚名國際。

農業局長李芳林表示，為確保產品符合澳洲相關法規要求，所長茶葉蛋團隊歷經將近一年的努力，期間持續與我國食品藥物管理署及澳洲主管機關進行文件往返與技術溝通，針對製程細節、殺菌條件、包裝方式與標示內容不斷調整優化，多次補件與修正後，終於完成核准程序，成功跨越檢疫重重關卡。

黃偉哲表示，澳洲本身是農業大國，生活水平與人口持續增長，所長茶葉蛋豆干產品去年成功外銷澳洲，茶葉蛋能順利外銷更別具意義。因蛋品屬動物性加工食品，進出口難度僅次於肉品，涉及食品安全、動物防檢疫及製程控管等多項嚴格規範，是外銷市場中的高門檻品項，所長茶葉蛋能順利取得澳洲市場通行資格，實屬不易，也顯示台南農企業的食品加工技術已具備國際競爭力。

黃偉哲說，如同台南愛文、金煌芒果外銷馬來西亞，因該國種植很多芒果，對於檢疫過程會更加嚴格、充滿挑戰。而澳洲畜牧業發達，本次台南蛋品能夠進入澳洲市場，相信未來進軍包括紐西蘭、新加坡及日本等國家市場都值得努力與期待，希望台南的農特產品能夠持續揚名國際。

蛋品成功輸澳，不僅食品加工技術突破，更具體展現台南特色食品在國際市場的發展潛力，透過合法、合規的外銷流程，讓傳統在地小吃以嶄新的姿態躍上國際舞台。未來市府將持續協助在地業者克服國際法規與檢疫門檻，透過制度輔導與行政支援，推動更多具地方特色優質農產與加工食品走向國際，讓國際看見台南的優質農特產及加工品。

黃偉哲肯定所長茶葉蛋是台南之光，期許未來能進軍東北亞市場。圖／台南市政府提供
黃偉哲肯定所長茶葉蛋突破檢疫困難成功外銷澳洲。圖／台南市政府提供
