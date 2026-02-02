快訊

北台南家扶春季助學活動 台南7大郵局開跑

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
北台南家扶中心與台南郵局合作「集小愛成大愛」助學專案，今、明連二天於台南7處郵局同步展開愛心義賣，盼各界熱情響應。記者謝進盛／翻攝
台南家扶中心與台南郵局合作「集小愛成大愛」助學專案，今、明連二天於台南7處郵局同步展開「跳蚤市場‧愛心義賣」活動，盼各界熱情響應。

台南郵局長期關懷家扶兒，今年再度與北台南家扶中心合作，安排於新營、白河、善化中山路、學甲、佳里、歸仁、永康等7處郵局同步辦理，今上午在新營郵局說明今年活動內容。

台南郵局副局長徐世英、新營郵局經理黃肇維籲請民眾支持家扶的教育脫貧理念，協助弱勢求學兒少安心向學，勇敢追夢，翻轉貧窮世代，籲請社會善心人士踴躍支持助學專案。

北台南家扶主任李桂平表示，與台南郵局合作「集小愛成大愛」助學義賣活動已邁入第19年，北台南家扶將於本月13日頒發獎助學金，總計519萬給230名高中大專生及450名國中小兒少學子挹注學費註冊，期盼民眾踴躍相挺。

北台南家扶主委呂明憲表示，家扶於民國79年開始推動助學希望工程，今年邁入第37年，提供清寒學子註冊費及生活費。至今協助超過5萬人次的兒少安心就學，也看到優秀的自立青年紛紛在不同的領域嶄露頭角，第一屆受助的青年現已成為助學人，這份以愛傳愛的精神是繼續前行的重要力量。

北台南家扶中心表示，本次義賣活動現場有小家電、文具、生活用品、鞋包配飾等，義賣所得將作為弱勢兒少註冊費。 據家扶統計，目前扶助經濟弱勢家庭約890戶、1500名兒少，因受限家庭經濟，家扶學子透過學貸減輕家庭負擔或需要透過打工自籌生活費，感謝郵局助家扶兒少一「幣」之力，也盼望各界共同參與弱勢學童教育脫貧助學希望工程行動，洽詢電話（06）6324560。

北台南家扶中心與台南郵局合作「集小愛成大愛」助學專案，今、明連二天於台南7處郵局同步展開愛心義賣，盼各界熱情響應。記者謝進盛／翻攝
台南 郵局 兒少

