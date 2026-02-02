北台南家扶春季助學活動 台南7大郵局開跑

北台南家扶中心與台南郵局合作「集小愛成大愛」助學專案，今、明連二天於台南7處郵局同步展開「跳蚤市場‧愛心義賣」活動，盼各界熱情響應。

台南郵局長期關懷家扶兒，今年再度與北台南家扶中心合作，安排於新營、白河、善化中山路、學甲、佳里、歸仁、永康等7處郵局同步辦理，今上午在新營郵局說明今年活動內容。

台南郵局副局長徐世英、新營郵局經理黃肇維籲請民眾支持家扶的教育脫貧理念，協助弱勢求學兒少安心向學，勇敢追夢，翻轉貧窮世代，籲請社會善心人士踴躍支持助學專案。

北台南家扶主任李桂平表示，與台南郵局合作「集小愛成大愛」助學義賣活動已邁入第19年，北台南家扶將於本月13日頒發獎助學金，總計519萬給230名高中大專生及450名國中小兒少學子挹注學費註冊，期盼民眾踴躍相挺。

北台南家扶主委呂明憲表示，家扶於民國79年開始推動助學希望工程，今年邁入第37年，提供清寒學子註冊費及生活費。至今協助超過5萬人次的兒少安心就學，也看到優秀的自立青年紛紛在不同的領域嶄露頭角，第一屆受助的青年現已成為助學人，這份以愛傳愛的精神是繼續前行的重要力量。