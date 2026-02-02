星期評論／促參警鐘 檜村解約 控管失靈

曾被譽為全台促參典範的嘉義市「檜意森活村」，近期爆出經營廠商因財務黑洞與官方終止合約，員工生計與承租商家陷入焦慮。這場「金雞母」變色風波，不僅揭開促參制度廠商監督制度性失靈，更敲響公部門風險控管警鐘。

檜村公司資本額三千八百萬元，能夠得標經營二億元年產值檜村，恐是監督機制漏洞。阿里山林鐵文資處解釋當初招商，沒有公司看好觀光獲利投標，又檜村公司受外部觀光投資拖累，並非園區不賺錢，但外界質疑招標設定資本額門檻偏低，卻取得年產值逾二億元國有資產經營權，一旦負責人投資失利，公家標案便淪為「挖東牆補西牆」財務調度槓桿，顯示現行審核制度過於重視「計畫書願景報告」，疏忽財務運作監控。

檜村合約終止後，首當其衝是廿多名員工與卅多家承租的專櫃商，儘管立委介入後達成減免租金、林鐵文資處接管等措施，但「資遣費無著落」與「預付款追不回」仍是損失；官方受限契約私權關係，難以第一時間介入保全資產，這種「獲利廠商拿、風險全民擔」不對稱，是促參案令人詬病之處。

嘉義大學行銷與觀光管理學系教授蕭至惠認為，政府不擅經營觀光，委外正確，但不應因噎廢食。平心而論，阿里山林鐵文資處快速解約接手管理，防止損害擴大，危機處理明快，須檢討的是，未來重新招商，應要求廠商提供高額履約保證金，建立定期財報審核機制。

今年阿里山林鐵文資處收回的北門車站麗星大飯店，將重新以ROT模式由煙波國際觀光公司更換為「煙波大飯店阿里山北門館」招牌營運，甫爆發的檜村解約就是面鏡子，提醒引進民間資金人力經營，若缺乏嚴謹管理預警體系，再華麗觀光地標也會因為資金鏈斷裂瞬間崩塌，如何讓「透明、監督、穩定」成為促參核心，是維持觀光金字招牌關鍵。