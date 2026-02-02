聽新聞
腦萎兒出養美國 寄養媽媽哭腫雙眼
雲林縣政府、家扶中心昨為卅五戶寄養家庭授證，並表揚五大寄養家庭獎，其中資深寄養媽媽何月蘭，含辛茹苦照顧天生腦萎「小熊」長達十三年並成功出養到美國，榮獲最佳陪伴獎；「小熊」去年帶美國父母回台探視台灣父母，親情湧現，賺人熱淚。
何月蘭回顧說，「小熊」幼時抱來時不覺有異，後來發現右手怪怪，醫師才檢查出是天生左腦萎縮，當時依規定可將他轉出，但她認為送走後他的命運一定更坎坷，轉念想「老天送來自是有緣」，於是將他視如己出，細心培育心算、美語、滑板等才藝，只要孩子想學的她從不禁止，並耐心陪同每周五天接受治療復健、求學，成為她當寄養媽媽廿七年、撫養過廿多個孩子中最特別，也是感情最深的一個。
二○二二年才十三歲的「小熊」出養至美國加州，何月蘭表示，「真想帶他去山裡躲起來！」當時送孩子到車站哭腫了雙眼，千交代萬叮嚀，直到「小熊」越洋傳來一張張他靠自己努力練出一身健美體態照片，才讓她放下心中憂慮，
去年更帶著美國爸媽回台灣「探親」更加暖心，母子相互承諾，孩子暑假帶同學回台，她也說一定參加他的大學畢典。
縣長張麗善、雲林家扶主委陳燦勳昨主持授證表揚，家扶中心指出，多數寄養父母年事漸高，參加的養家庭遞減，去年四十戶減至今年卅五戶，希望有更多民眾伸出溫暖雙手擁抱無助孩童。
