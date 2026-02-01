台灣養殖烏魚子 嘉縣農業處：風味鮮美香Q沒腥味

年節將至烏魚子熱銷，嘉縣農業處說，建議選購台灣養殖的烏魚子，外表美觀、厚薄一致、卵粒均勻有透明感，呈現深橘紅色，軟硬合宜口感香Q，風味鮮美無雜味腥味，鹹淡適中。

嘉義縣農業處漁業科長張建成今天接受中央社記者訪問說，目前進口魚卵製成的烏魚子很多，養殖烏魚子雖然市占率不高，但憑藉成熟穩定的飼養技術與精緻嚴謹的製作工序，品質表現相當出色。

張建成說，台灣是全世界唯一能從人工養殖、取卵，到製成烏魚子一氣呵成的國家，凝聚了養殖技術、職人工藝與世代累積的經驗，成為台灣最具代表性水產品之一。

張建成強調，養殖烏魚子有一個工序，是有別海烏。養殖烏魚子經過人工專業養殖，油脂及成熟度均一可控，品質穩定高，而且養殖烏魚池中圍捕時，直接活魚放血，再打冰至剖烏場取卵，然後急速冷凍等待後續烏魚子製程。

其中，放血及冰鮮非常關鍵，放血處理的魚卵，進一步工序就可以刮乾淨魚卵中血絲，烏魚子的顏色就會清澈透明，而且不會有腥味，也因為新鮮自然不用重鹹壓味，配合真空冷凍，色香味俱全，這也是近年為什麼養殖烏魚子受大家青睞的原因。

張建成進一步說明，養殖烏魚在收成時，會先於池邊進行放血處理，並在最短時間內將最新鮮的魚體送入剖烏場取卵，正是養殖烏魚子的一大優勢。而且養殖烏魚卵成熟度一致且飽滿，製成的烏魚子外型圓潤、色澤偏橘紅且通透無雜質，風味純淨鮮美、毫無腥味，無論風味或口感，都能達到極致水準。

除了傳統的整片烏魚子產品外，張建成指出，嘉義的業者也不斷研發烏魚子新品，像是炙燒一口吃烏魚子、烏魚子冰淇淋、烏魚子蘿蔔糕、烏魚子爆米花、果乾烏魚子、威士忌烏魚子、烏魚子蛋捲、烏魚子醬、烏魚子伴麵及烏魚子飯糰等。

嘉義縣農業處說，烏魚子的品質及價格差異很大，要找有信譽的店家購買最安心。在「嘉義優鮮官網站」（https://www.chiayum.com.tw/ ）及「嘉義優鮮水產電商平台」（ https://www.chiayumfresh.com.tw/ ）選購，縣府認證值得信賴。