嘉義縣轉型農工科技大縣 2026台灣燈會全台首座「超大農業無人機」主燈

2026台灣燈會在嘉義縣登場，其中「生命之源」燈區展出全台首座超大型農業無人機意象主燈「未來方舟」，這座融合科幻視覺與風力發電技術的藝術裝置，象徵嘉義從傳統糧倉邁向智慧農業。縣府表示，未來方舟將農業利器藝術化，四座巨型旋槳支腳象徵農、林、漁、牧四大產業，展現轉型農工科技大縣的決心。

縣府農業處表示，過去農民在烈日下噴藥、施肥或播種，1公頃農地需2小時作業，如今透過搭載AI技術的農用無人機，僅需20分鐘即可完成，效率提升6倍。「未來方舟」由藝術家黃文淵與布袋鎮風力發電職人李泳宗合作，將旋槳轉化為垂直軸風力裝置，微風即可發電，讓作品成為能源自給的永續裝置。

燈區內另設置9座大型互動副燈，由蕭聖健、鄭元東、陳立鼎規畫，以生命元素「陽光、空氣、水」為題。作品配置感應裝置，民眾揮手即可觸發光藝甦醒，呈現智慧農業的感測回饋原理。現場並打造「山海原」意象的燈海，包含金黃稻穗、竹藝花火與波光粼粼等主題，提供民眾沉浸式體驗。