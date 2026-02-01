快訊

解放軍高層遭整肅影響台灣？川普回應3度讚習近平是「老大」

北台灣2縣市發大雨特報！恐一路下到明天清晨

美伊談判才傳有進展 伊朗開嗆歐洲：歐盟全部軍隊列恐怖組織

嘉義縣轉型農工科技大縣 2026台灣燈會全台首座「超大農業無人機」主燈

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
全台首座農業無人機主燈，2026台灣燈會未來方舟3月3日亮相（示意圖）。圖／嘉義縣政府提供
全台首座農業無人機主燈，2026台灣燈會未來方舟3月3日亮相（示意圖）。圖／嘉義縣政府提供

2026台灣燈會嘉義縣登場，其中「生命之源」燈區展出全台首座超大型農業無人機意象主燈「未來方舟」，這座融合科幻視覺與風力發電技術的藝術裝置，象徵嘉義從傳統糧倉邁向智慧農業。縣府表示，未來方舟將農業利器藝術化，四座巨型旋槳支腳象徵農、林、漁、牧四大產業，展現轉型農工科技大縣的決心。

縣府農業處表示，過去農民在烈日下噴藥、施肥或播種，1公頃農地需2小時作業，如今透過搭載AI技術的農用無人機，僅需20分鐘即可完成，效率提升6倍。「未來方舟」由藝術家黃文淵與布袋鎮風力發電職人李泳宗合作，將旋槳轉化為垂直軸風力裝置，微風即可發電，讓作品成為能源自給的永續裝置。

燈區內另設置9座大型互動副燈，由蕭聖健、鄭元東、陳立鼎規畫，以生命元素「陽光、空氣、水」為題。作品配置感應裝置，民眾揮手即可觸發光藝甦醒，呈現智慧農業的感測回饋原理。現場並打造「山海原」意象的燈海，包含金黃稻穗、竹藝花火與波光粼粼等主題，提供民眾沉浸式體驗。

此外，林業及自然保育署嘉義分署配合植樹節，3月4日下午3點在特色市集攤位贈送樹苗，民眾持2張2026年1至3月紙本發票即可兌換1株。2026台灣燈會展期為3月3日至3月15日，邀請民眾到場見證科技農業與光影藝術的結合。

智慧農業結合光影藝術，2026台灣燈會生命之源燈區互動感十足（示意圖）。圖／嘉義縣政府提供
智慧農業結合光影藝術，2026台灣燈會生命之源燈區互動感十足（示意圖）。圖／嘉義縣政府提供
智慧農業結合光影藝術，2026台灣燈會生命之源燈區互動感十足（示意圖）。圖／嘉義縣政府提供
智慧農業結合光影藝術，2026台灣燈會生命之源燈區互動感十足（示意圖）。圖／嘉義縣政府提供

台灣燈會 嘉義

延伸閱讀

春節返鄉過年 嘉義縣公車2月13日全路線免費搭乘

嘉義縣遊蕩犬失控...餵食者是否算飼主？動保法修訂引爭論

有大用！嘉義縣首創浪浪就業服務站 浪犬成功擊退果園猴害

一年一度高雄農改場迎賓日1月31日登場 賞花海、了解智慧農業

相關新聞

嘉義縣轉型農工科技大縣 2026台灣燈會全台首座「超大農業無人機」主燈

2026台灣燈會在嘉義縣登場，其中「生命之源」燈區展出全台首座超大型農業無人機意象主燈「未來方舟」，這座融合科幻視覺與風...

有洋蔥！天生腦萎兒「小熊」出養美國 回台探望雲林13年寄養媽

雲林縣政府、家扶中心今天為35戶寄養家庭授證，並表揚5大寄養家庭獎，其中資深寄養媽媽何月蘭，含辛茹苦照顧天生腦萎「小熊」...

成大醫院雲林新院長何宗憲接任 他是「白沙屯媽祖選的」祕辛曝光

成大醫院雲林分院新卸任院長今天交接，由成大醫院長李經維監交，新任院長由原任副院長何宗憲升任，新卸任院長分享過去和未來，輕...

嘉義市年貨大街2月6日登場 61個攤位集結中央廣場

嘉義市年貨大街將於2月6日起在中央廣場熱鬧登場，一連4天提供民眾一站式購足年貨的便利體驗。今年攤位規模擴大至61攤，現場...

雲林北港朝天宮清朝進香旗修復 發現絕跡「白獅犬」毛

雲林縣北港朝天宮「北港進香」被文化部指定為國家重要民俗，廟方為記錄進香歷史，獲文化部、縣府補助，委由雲科大團隊修復3支出...

台江不只是學校 第17屆台江藝術村倡議「村村有藝術」

第17屆《重回村廟》論壇今日於台江文化中心舉行，以「台江就是一座藝術村」為主題，匯聚教師、藝術工作者、志工、社區代表及文...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。