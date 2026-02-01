快訊

嘉縣溪口鄉公所攜手天臺殿寒冬送暖 250名弱勢民眾領紅包物資好過年

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
工作人員核對身分並發放紅包，讓弱勢家庭感受年節溫馨。圖／嘉義縣政府提供
工作人員核對身分並發放紅包，讓弱勢家庭感受年節溫馨。圖／嘉義縣政府提供

農曆春節將至，嘉義縣溪口鄉公所與天臺殿今天舉辦寒冬送暖感恩發放活動，發放紅包白米及生活物資。縣長翁章梁表示，溪口鄉透過天臺殿平台結合在地企業送暖，讓弱勢族群在年前感受社會關懷。

天臺殿寒冬送暖活動進入第12年，今年共有約50個單位及超過60名善心人士響應。受惠對象涵蓋低收入戶、特殊境遇家庭、弱勢兒少、重度身心障礙、獨居老人及邊緣戶，總計約250人。發放物資包含1100份紅包、4000公斤白米，以及毛毯、麥片、麵條等民生用品。

活動現場安排張蔡春美提供義剪服務，協助鄉親整理儀容。翁章梁到場了解物資發放情形，這些捐助多來自溪口在地子弟或旅外成功的企業家，透過實際行動回饋鄉里。

鄉長孫維聰期盼藉此激發大眾關懷行動，將溫暖傳遞至角落。天臺殿董事長邱耀瑞表示，參與企業包含加興企業盧昆南、實味企業邱耀瑞、谷全實業吳敏宏、富邦金控曾銘宗、暢泰機械劉家爵、名姿服裝劉志遠與洪雯姿、小南門食品張秋仁、國美紙器張國興、乾佑工業、大森展業曾銘村、上昇糧食劉國欽、文元有限公司李文元、輝鴻企業行胡志鴻及立辰企業社等。

紅包與發放清單擺滿案頭，匯集旅外與在地企業的愛心捐助。圖／嘉義縣政府提供
紅包與發放清單擺滿案頭，匯集旅外與在地企業的愛心捐助。圖／嘉義縣政府提供
縣長翁章梁頒發感謝狀給義剪人士張蔡春美，感謝其熱心服務，右一為天臺殿董事長邱耀瑞。圖／嘉義縣政府提供
縣長翁章梁頒發感謝狀給義剪人士張蔡春美，感謝其熱心服務，右一為天臺殿董事長邱耀瑞。圖／嘉義縣政府提供
民眾領取白米與大批生活物資，滿載社會愛心回家過年。圖／嘉義縣政府提供
民眾領取白米與大批生活物資，滿載社會愛心回家過年。圖／嘉義縣政府提供
鄉長孫維聰（左八）與天臺殿董事長邱耀瑞（左七）及各界捐助單位代表合影。圖／嘉義縣政府提供
鄉長孫維聰（左八）與天臺殿董事長邱耀瑞（左七）及各界捐助單位代表合影。圖／嘉義縣政府提供
動備妥白米與大批民生物資袋，準備發放給250名弱勢民眾。圖／嘉義縣政府提供
動備妥白米與大批民生物資袋，準備發放給250名弱勢民眾。圖／嘉義縣政府提供
縣長翁章梁與鄉公所、天臺殿熱心青年志工合影。圖／嘉義縣政府提供
縣長翁章梁與鄉公所、天臺殿熱心青年志工合影。圖／嘉義縣政府提供

