嘉縣溪口鄉公所攜手天臺殿寒冬送暖 250名弱勢民眾領紅包物資好過年
農曆春節將至，嘉義縣溪口鄉公所與天臺殿今天舉辦寒冬送暖感恩發放活動，發放紅包、白米及生活物資。縣長翁章梁表示，溪口鄉透過天臺殿平台結合在地企業送暖，讓弱勢族群在年前感受社會關懷。
天臺殿寒冬送暖活動進入第12年，今年共有約50個單位及超過60名善心人士響應。受惠對象涵蓋低收入戶、特殊境遇家庭、弱勢兒少、重度身心障礙、獨居老人及邊緣戶，總計約250人。發放物資包含1100份紅包、4000公斤白米，以及毛毯、麥片、麵條等民生用品。
活動現場安排張蔡春美提供義剪服務，協助鄉親整理儀容。翁章梁到場了解物資發放情形，這些捐助多來自溪口在地子弟或旅外成功的企業家，透過實際行動回饋鄉里。
鄉長孫維聰期盼藉此激發大眾關懷行動，將溫暖傳遞至角落。天臺殿董事長邱耀瑞表示，參與企業包含加興企業盧昆南、實味企業邱耀瑞、谷全實業吳敏宏、富邦金控曾銘宗、暢泰機械劉家爵、名姿服裝劉志遠與洪雯姿、小南門食品張秋仁、國美紙器張國興、乾佑工業、大森展業曾銘村、上昇糧食劉國欽、文元有限公司李文元、輝鴻企業行胡志鴻及立辰企業社等。
