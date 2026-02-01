嘉縣溪口鄉公所攜手天臺殿寒冬送暖 250名弱勢民眾領紅包物資好過年

農曆春節將至，嘉義縣溪口鄉公所與天臺殿今天舉辦寒冬送暖感恩發放活動，發放紅包、白米及生活物資。縣長翁章梁表示，溪口鄉透過天臺殿平台結合在地企業送暖，讓弱勢族群在年前感受社會關懷。

天臺殿寒冬送暖活動進入第12年，今年共有約50個單位及超過60名善心人士響應。受惠對象涵蓋低收入戶、特殊境遇家庭、弱勢兒少、重度身心障礙、獨居老人及邊緣戶，總計約250人。發放物資包含1100份紅包、4000公斤白米，以及毛毯、麥片、麵條等民生用品。

活動現場安排張蔡春美提供義剪服務，協助鄉親整理儀容。翁章梁到場了解物資發放情形，這些捐助多來自溪口在地子弟或旅外成功的企業家，透過實際行動回饋鄉里。