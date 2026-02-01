快訊

解放軍高層遭整肅影響台灣？川普回應3度讚習近平是「老大」

北台灣2縣市發大雨特報！恐一路下到明天清晨

美伊談判才傳有進展 伊朗開嗆歐洲：歐盟全部軍隊列恐怖組織

嘉縣紅會圓夢計畫20年 扶助300戶見證受助家庭捐米回饋

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣紅十字會弱勢家庭學生助學圓夢計畫推動屆滿20年，今天舉行「善與愛同行」相見歡暨志工表揚大會。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣紅十字會弱勢家庭學生助學圓夢計畫推動屆滿20年，今天舉行「善與愛同行」相見歡暨志工表揚大會。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣紅十字會弱勢家庭學生助學圓夢計畫推動屆滿20年，今天在番路鄉仁義湖岸大酒店舉行「善與愛同行」相見歡暨志工表揚大會，累計扶助對象超過300戶。現場有曾受助的家庭在自立後回贈白米，展現愛心循環。縣長翁章梁表示，這項計畫持續20年相當不易，背後離不開善心人士與團體的支持，這不僅是獎助學金，更是對學生的肯定與鼓勵。

活動頒發助學圓夢獎學金並表揚年度服務時數超過100小時的志工，其中張國正榮獲第30屆志願服務楷模「金駝獎」，並曾接受副總統蕭美琴表揚。捐助人劉秀民曾因經濟壓力陷入困境，在計畫支持下陪伴孩子完成學業並進入職場，如今生活穩定後，母女倆主動捐米回饋社會，象徵從受助者轉變為助人者。

嘉義縣紅十字會長陳宏基表示，活動圓滿舉行有賴縣府、紅會與志工努力，以及三鉢紙業、三寶山靈嚴禪寺、久普實業、也是行銷、台灣福基畜牧、光泉牧場、朴子天公壇、坤泉畜牧場、九華山地藏庵、勝一化工、勤億蛋品科技、圓園鄉現代農畜產品、裕農顥實業、嘉義縣仁愛慈善會等單位支持。

此外，縣府社會局今天也在同地點舉辦「回嘉圍爐，暖心守護」活動，邀請受縣長監護的孩子及安仁家園兒少團圓迎新年，讓離開原生家庭的兒少感受關愛。

曾受助的家庭在自立後回贈白米，展現愛心循環。圖／嘉義縣政府提供
曾受助的家庭在自立後回贈白米，展現愛心循環。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣紅十字會「善與愛同行」20週年相見歡暨志工表揚大會 。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣紅十字會「善與愛同行」20週年相見歡暨志工表揚大會 。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁表示，紅十字會的助學圓夢計畫能持續20年，實屬不易，而這一切的背後，離不開許多善心人士與團體的支持。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁表示，紅十字會的助學圓夢計畫能持續20年，實屬不易，而這一切的背後，離不開許多善心人士與團體的支持。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 兒少 公益

延伸閱讀

嘉縣某貿易公司遭BEC詐騙 會計機警保住3千多萬

嘉縣六家佃長壽橋風災受損 預定115年7月前修復

嘉縣權責型失智據點遷移至醫院 提供更完整照護

嘉縣春節長照不打烊 1月31日前預約確保服務到位

相關新聞

嘉義縣轉型農工科技大縣 2026台灣燈會全台首座「超大農業無人機」主燈

2026台灣燈會在嘉義縣登場，其中「生命之源」燈區展出全台首座超大型農業無人機意象主燈「未來方舟」，這座融合科幻視覺與風...

有洋蔥！天生腦萎兒「小熊」出養美國 回台探望雲林13年寄養媽

雲林縣政府、家扶中心今天為35戶寄養家庭授證，並表揚5大寄養家庭獎，其中資深寄養媽媽何月蘭，含辛茹苦照顧天生腦萎「小熊」...

成大醫院雲林新院長何宗憲接任 他是「白沙屯媽祖選的」祕辛曝光

成大醫院雲林分院新卸任院長今天交接，由成大醫院長李經維監交，新任院長由原任副院長何宗憲升任，新卸任院長分享過去和未來，輕...

嘉義市年貨大街2月6日登場 61個攤位集結中央廣場

嘉義市年貨大街將於2月6日起在中央廣場熱鬧登場，一連4天提供民眾一站式購足年貨的便利體驗。今年攤位規模擴大至61攤，現場...

雲林北港朝天宮清朝進香旗修復 發現絕跡「白獅犬」毛

雲林縣北港朝天宮「北港進香」被文化部指定為國家重要民俗，廟方為記錄進香歷史，獲文化部、縣府補助，委由雲科大團隊修復3支出...

台江不只是學校 第17屆台江藝術村倡議「村村有藝術」

第17屆《重回村廟》論壇今日於台江文化中心舉行，以「台江就是一座藝術村」為主題，匯聚教師、藝術工作者、志工、社區代表及文...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。