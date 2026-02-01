嘉縣紅會圓夢計畫20年 扶助300戶見證受助家庭捐米回饋

嘉義縣紅十字會弱勢家庭學生助學圓夢計畫推動屆滿20年，今天在番路鄉仁義湖岸大酒店舉行「善與愛同行」相見歡暨志工表揚大會，累計扶助對象超過300戶。現場有曾受助的家庭在自立後回贈白米，展現愛心循環。縣長翁章梁表示，這項計畫持續20年相當不易，背後離不開善心人士與團體的支持，這不僅是獎助學金，更是對學生的肯定與鼓勵。

活動頒發助學圓夢獎學金並表揚年度服務時數超過100小時的志工，其中張國正榮獲第30屆志願服務楷模「金駝獎」，並曾接受副總統蕭美琴表揚。捐助人劉秀民曾因經濟壓力陷入困境，在計畫支持下陪伴孩子完成學業並進入職場，如今生活穩定後，母女倆主動捐米回饋社會，象徵從受助者轉變為助人者。

嘉義縣紅十字會長陳宏基表示，活動圓滿舉行有賴縣府、紅會與志工努力，以及三鉢紙業、三寶山靈嚴禪寺、久普實業、也是行銷、台灣福基畜牧、光泉牧場、朴子天公壇、坤泉畜牧場、九華山地藏庵、勝一化工、勤億蛋品科技、圓園鄉現代農畜產品、裕農顥實業、嘉義縣仁愛慈善會等單位支持。