雲林新住民從閱讀到繪本創作 印尼過年「懷孕牛肉丸」最吸睛

雲林縣府與雲林縣社會關懷協會推動「新住民親子共讀繪本創作讀書會」，藉由新住民的雙手描繪出各國的獨特風情，今天新書「熱帶土地的饋贈－印尼農特產之旅」雙語繪本發表會。5位印尼新住民作者分享新書內容與故事，也介紹象徵祝福與長壽的「懷孕牛肉丸」，格外吸睛。

雙語繪本由潘寶蓉、謝夢音、方小萃、陳娜莉及徐尤莉等5位印尼新住民姊妹共同創作，透過旅人視角深入印尼探訪熱帶農特產品背後的故事，相當動人。

謝夢音說，建中紀錄包括木薯等7種農作物，是印尼人的主食，當地人都會蒸熟再配一杯黑咖啡當早餐，是一天活力來源，在台灣被視為「養豬用」的木薯葉，對印尼人是營養滿分蔬菜，甚被稱為「窮人的人蔘」，也可作為童玩，凸顯出台印生活的文化差異。

書中特別介紹「懷孕牛肉丸」，巨大牛肉丸有特殊的「丸中丸」造型，是印尼過年常見的美食，象徵祝福延年益壽、多子多孫等寓意。

協會總幹事賴惠華表示，和縣府合作共讀繪本已11年，並鼓勵新住民閱讀台灣繪本熟悉台灣文化，後來不少人希望也能畫出自己家鄉文化，以書交流。並啟動新住民創作之路，每年出版生活習慣、手工藝等不同主題繪本，今年第9本。將印製300本給各鄉鎮市圖書館，並將規畫巡展，讓民眾了解更多異國文化。