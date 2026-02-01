快訊

解放軍高層遭整肅影響台灣？川普回應3度讚習近平是「老大」

北台灣2縣市發大雨特報！恐一路下到明天清晨

美伊談判才傳有進展 伊朗開嗆歐洲：歐盟全部軍隊列恐怖組織

雲林新住民從閱讀到繪本創作 印尼過年「懷孕牛肉丸」最吸睛

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府與雲林縣社會關懷協會推動鼓勵新住民創作許多文化風情的繪本，其中過年象徵祝福和長壽的「懷孕牛肉丸」，最引人注目。。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府與雲林縣社會關懷協會推動鼓勵新住民創作許多文化風情的繪本，其中過年象徵祝福和長壽的「懷孕牛肉丸」，最引人注目。。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣府與雲林縣社會關懷協會推動「新住民親子共讀繪本創作讀書會」，藉由新住民的雙手描繪出各國的獨特風情，今天新書「熱帶土地的饋贈－印尼農特產之旅」雙語繪本發表會。5位印尼新住民作者分享新書內容與故事，也介紹象徵祝福與長壽的「懷孕牛肉丸」，格外吸睛。

雙語繪本由潘寶蓉、謝夢音、方小萃、陳娜莉及徐尤莉等5位印尼新住民姊妹共同創作，透過旅人視角深入印尼探訪熱帶農特產品背後的故事，相當動人。

謝夢音說，建中紀錄包括木薯等7種農作物，是印尼人的主食，當地人都會蒸熟再配一杯黑咖啡當早餐，是一天活力來源，在台灣被視為「養豬用」的木薯葉，對印尼人是營養滿分蔬菜，甚被稱為「窮人的人蔘」，也可作為童玩，凸顯出台印生活的文化差異。

書中特別介紹「懷孕牛肉丸」，巨大牛肉丸有特殊的「丸中丸」造型，是印尼過年常見的美食，象徵祝福延年益壽、多子多孫等寓意。

協會總幹事賴惠華表示，和縣府合作共讀繪本已11年，並鼓勵新住民閱讀台灣繪本熟悉台灣文化，後來不少人希望也能畫出自己家鄉文化，以書交流。並啟動新住民創作之路，每年出版生活習慣、手工藝等不同主題繪本，今年第9本。將印製300本給各鄉鎮市圖書館，並將規畫巡展，讓民眾了解更多異國文化。

縣府文觀處副處長陳世訓表示，這項計畫見證新住民從閱讀學習到創作的轉變歷程，除推動繪本創作，也在文觀處圖書館設置多元文化專區，打造一處新住民閱讀、連結家鄉記憶的友善空間。

雲林縣府與雲林縣社會關懷協會推動「新住民親子共讀繪本創作讀書會」，鼓勵新住民創作許多文化風情的繪本，可讀性高。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府與雲林縣社會關懷協會推動「新住民親子共讀繪本創作讀書會」，鼓勵新住民創作許多文化風情的繪本，可讀性高。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府與雲林縣社會關懷協會推動「新住民親子共讀繪本創作讀書會」，鼓勵新住民創作許多文化風情的繪本，可讀性高。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府與雲林縣社會關懷協會推動「新住民親子共讀繪本創作讀書會」，鼓勵新住民創作許多文化風情的繪本，可讀性高。記者蔡維斌／翻攝

新住民 印尼 圖書館 雲林

延伸閱讀

吉本芭娜娜會書迷 韓繪本作家白希那首來台

豪雨釀災…印尼西爪哇山崩增至49死 仍有15人失蹤

兩岸交流未正常運作 內政部解散台灣新住民關懷總會等5團體

黃偉哲9聲道親唱？祝賀台南新住民生日卡引熱議 市府給答案

相關新聞

嘉義縣轉型農工科技大縣 2026台灣燈會全台首座「超大農業無人機」主燈

2026台灣燈會在嘉義縣登場，其中「生命之源」燈區展出全台首座超大型農業無人機意象主燈「未來方舟」，這座融合科幻視覺與風...

有洋蔥！天生腦萎兒「小熊」出養美國 回台探望雲林13年寄養媽

雲林縣政府、家扶中心今天為35戶寄養家庭授證，並表揚5大寄養家庭獎，其中資深寄養媽媽何月蘭，含辛茹苦照顧天生腦萎「小熊」...

成大醫院雲林新院長何宗憲接任 他是「白沙屯媽祖選的」祕辛曝光

成大醫院雲林分院新卸任院長今天交接，由成大醫院長李經維監交，新任院長由原任副院長何宗憲升任，新卸任院長分享過去和未來，輕...

嘉義市年貨大街2月6日登場 61個攤位集結中央廣場

嘉義市年貨大街將於2月6日起在中央廣場熱鬧登場，一連4天提供民眾一站式購足年貨的便利體驗。今年攤位規模擴大至61攤，現場...

雲林北港朝天宮清朝進香旗修復 發現絕跡「白獅犬」毛

雲林縣北港朝天宮「北港進香」被文化部指定為國家重要民俗，廟方為記錄進香歷史，獲文化部、縣府補助，委由雲科大團隊修復3支出...

台江不只是學校 第17屆台江藝術村倡議「村村有藝術」

第17屆《重回村廟》論壇今日於台江文化中心舉行，以「台江就是一座藝術村」為主題，匯聚教師、藝術工作者、志工、社區代表及文...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。