有洋蔥！天生腦萎兒「小熊」出養美國 回台探望雲林13年寄養媽

雲林縣政府、家扶中心今天為35戶寄養家庭授證，並表揚5大寄養家庭獎，其中資深寄養媽媽何月蘭，含辛茹苦照顧天生腦萎「小熊」長達13年並成功出養到美國，榮獲「最佳陪伴獎」。「小熊」去年帶美國爸媽回台探視台灣父母，感謝過去無私照顧，親情湧現，賺人熱淚。

「真想帶孩子逃去山林躲著！」回顧16年前，要把從出生3天養了13年的「小熊」送走，寄養媽媽何月蘭今天分享心情故事，依舊熱盈眶，她說，不捨孩子分開，真想帶他去山裡起來，孩子天生善良，是她擔任養媽媽撫27年，撫養過20多個孩子中最特別，也是感情最深的一個。

「小熊」抱來時不覺有異，直到後來發現右手怪怪，醫師才檢查出是天生左腦萎縮，何月蘭說，當時青天霹靂，依規定雖可將他轉出，但認為這麼小孩子如此命運，送走他一定更坎坷，老天送來自是有緣。

於是何月蘭將他視如己出，細心培育心算、美語、滑板等才藝，只要孩子想學的她從不禁止，適性發展，用愛陪伴，並開始耐心陪孩子每周5天接受治療復健、求學，讀國小時她發現孩子因右手肌萎，在校被霸凌，主動出面保護，沒想到「小熊」怕同學被責備，還百般掩護，如此天生善良的孩子，更叫人心疼。

2022年才13歲讀國1的「小熊」出養至美國加州，何月蘭送孩子到車站哭腫了雙眼，千交待萬叮嚀，割捨不去的還是內心那份深厚的親情，直到「小熊」越洋傳來一張張他靠自己努力練出一身健美體態的照片，才讓她放下心中憂慮，去年更帶著美國爸媽回台灣「探親」更加暖心，母子相互承諾，孩子暑假帶同學回台，她也說一定參加他的大學畢典。