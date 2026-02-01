快訊

紐時曝歐洲熬夜敲定對川普作戰守則！先保格陵蘭、等待「美方胡蘿蔔」

擒人畫面爆紅！男大生勇救被爆打老夫妻 警將公開表揚

好市多黃金被掃空…崩盤卻想原價退貨？好市多「硬核條款」：想退門都沒有

有洋蔥！天生腦萎兒「小熊」出養美國 回台探望雲林13年寄養媽

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林寄養媽媽何月蘭將「小熊」從出生3天養育至13歲才出養到美國，母子情深令人感動。記者蔡維斌／翻攝
雲林寄養媽媽何月蘭將「小熊」從出生3天養育至13歲才出養到美國，母子情深令人感動。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣政府、家扶中心今天為35戶寄養家庭授證，並表揚5大寄養家庭獎，其中資深寄養媽媽何月蘭，含辛茹苦照顧天生腦萎「小熊」長達13年並成功出養到美國，榮獲「最佳陪伴獎」。「小熊」去年帶美國爸媽回台探視台灣父母，感謝過去無私照顧，親情湧現，賺人熱淚。

「真想帶孩子逃去山林躲著！」回顧16年前，要把從出生3天養了13年的「小熊」送走，寄養媽媽何月蘭今天分享心情故事，依舊熱盈眶，她說，不捨孩子分開，真想帶他去山裡起來，孩子天生善良，是她擔任養媽媽撫27年，撫養過20多個孩子中最特別，也是感情最深的一個。

「小熊」抱來時不覺有異，直到後來發現右手怪怪，醫師才檢查出是天生左腦萎縮，何月蘭說，當時青天霹靂，依規定雖可將他轉出，但認為這麼小孩子如此命運，送走他一定更坎坷，老天送來自是有緣。

於是何月蘭將他視如己出，細心培育心算、美語、滑板等才藝，只要孩子想學的她從不禁止，適性發展，用愛陪伴，並開始耐心陪孩子每周5天接受治療復健、求學，讀國小時她發現孩子因右手肌萎，在校被霸凌，主動出面保護，沒想到「小熊」怕同學被責備，還百般掩護，如此天生善良的孩子，更叫人心疼。

2022年才13歲讀國1的「小熊」出養至美國加州，何月蘭送孩子到車站哭腫了雙眼，千交待萬叮嚀，割捨不去的還是內心那份深厚的親情，直到「小熊」越洋傳來一張張他靠自己努力練出一身健美體態的照片，才讓她放下心中憂慮，去年更帶著美國爸媽回台灣「探親」更加暖心，母子相互承諾，孩子暑假帶同學回台，她也說一定參加他的大學畢典。

今天授證表揚由縣長張麗善、家扶主委陳燦勳主持，榮獲5大獎的寄養家庭逐一上台分享心情故事，溫馨感人。家扶說，多數寄養父母年事漸高，參加的養家庭遞減，去年40戶減至今年35戶，希望有更多民眾伸出溫暖雙手擁抱無助孩童。意者可洽（05）6323200寄養組。

雲林寄養媽媽何月蘭27年照護20多名孩子，用愛細心培育，榮獲家扶中心最佳培伴獎。記者蔡維斌／攝影
雲林寄養媽媽何月蘭27年照護20多名孩子，用愛細心培育，榮獲家扶中心最佳培伴獎。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心今天由縣長張麗善授證並表揚寄養家庭。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心今天由縣長張麗善授證並表揚寄養家庭。記者蔡維斌／攝影
雲林寄養媽媽何月蘭將「小熊」從出生3天養育至13歲才出養到美國，母子情深令人感動。記者蔡維斌／翻攝
雲林寄養媽媽何月蘭將「小熊」從出生3天養育至13歲才出養到美國，母子情深令人感動。記者蔡維斌／翻攝
雲林家扶中心今天由縣長張麗善授證並表揚寄養家庭。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心今天由縣長張麗善授證並表揚寄養家庭。記者蔡維斌／攝影
雲林寄養媽媽何月蘭將天生腦萎的「小熊」從出生3天養育至13歲並出養到美國，「小熊」目前在美國長得健壯並生活得很好。記者蔡維斌／翻攝
雲林寄養媽媽何月蘭將天生腦萎的「小熊」從出生3天養育至13歲並出養到美國，「小熊」目前在美國長得健壯並生活得很好。記者蔡維斌／翻攝

寄養家庭 美國

延伸閱讀

美國伊朗談判中 川普暗示不打了「可能達成協議」

川普「美國優先」變「美國孤立」盟友漸靠攏中國

美收復巴拿馬運河 智庫：川普戰略測試 中方伺機反擊

川普投書WSJ：關稅讓美重返榮耀 嗆唱衰預言全落空

相關新聞

有洋蔥！天生腦萎兒「小熊」出養美國 回台探望雲林寄養媽

雲林縣政府、家扶中心今天為35戶寄養家庭授證，並表揚5大寄養家庭獎，其中資深寄養媽媽何月蘭，含辛茹苦照顧天生腦萎「小熊」...

嘉義市年貨大街2月6日登場 61個攤位集結中央廣場

嘉義市年貨大街將於2月6日起在中央廣場熱鬧登場，一連4天提供民眾一站式購足年貨的便利體驗。今年攤位規模擴大至61攤，現場...

雲林北港朝天宮清朝進香旗修復 發現絕跡「白獅犬」毛

雲林縣北港朝天宮「北港進香」被文化部指定為國家重要民俗，廟方為記錄進香歷史，獲文化部、縣府補助，委由雲科大團隊修復3支出...

台江不只是學校 第17屆台江藝術村倡議「村村有藝術」

第17屆《重回村廟》論壇今日於台江文化中心舉行，以「台江就是一座藝術村」為主題，匯聚教師、藝術工作者、志工、社區代表及文...

影／再挑戰立委？ 南市觀旅局前局長郭貞慧加入王定宇團隊服務

台南市觀光旅遊局前局長郭貞慧3年多前辭官投入民進黨台南市第1選區立委初選未果，後續動向備受政壇關注。她今天現身台南市第8...

影／劉建國飆台語歌大破音秒獲一萬元 全是女性打賞

民進黨雲林縣立委劉建國連續17年舉辦捐發票送春聯公益活動，今邀書法大師黃登仕率多名書法老師在斗六火車站揮毫，吸引民眾排隊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。