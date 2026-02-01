嘉義市年貨大街2月6日中央廣場登場 天天抽萬元現金

快訊

中央社／ 嘉義市1日電

「2026嘉義年貨大街」2月6日起一連4天在中央廣場登場，消費滿新台幣300元即可獲得1張摸彩券，活動期間天天抽萬元現金，福義軒等嘉義排隊名店也參與年貨大街滿足消費者需求。

嘉義市政府建設處今天告訴中央社記者，福義軒、聖保羅烘焙花園、阿潘肉包、日日興羊肉等排隊名店及6家與故宮聯名推出禮盒的商家，都會參與今年年貨大街。

建設處強調，今年年貨大街推出「好禮五重送」，只要消費滿300元即可參加「滿額好禮抽」與「福袋好禮抽」，每天皆有萬元現金與精美禮品等民眾帶回家；最終日還有機會抽中 iPhone 17、Dyson空氣清淨機等熱門壓軸好禮。

此外，針對高額消費族群亦推出「紅包好禮加碼抽」，滿1000元即可抽抵用券紅包，最高折抵100元。活動每天上午10時半還有限量100份「早鳥好禮送」，包含購物金、紅包袋與御守。

建設處表示，今年現場攤位由去年的55攤增加至61攤，涵蓋類型更加多元，除嘉義排隊名店，還包括特色伴手禮、農漁特產、南北貨與特色年菜等，盼望以更豐富的內容服務市民與遊客，讓年節買氣持續升溫。

