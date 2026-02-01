快訊

走出去年風、震災陰霾 慈濟基金會台南關懷弱勢邀圍爐

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
走出去年風、震災陰霾，慈濟基金會今在台南關懷弱勢邀圍爐。記者謝進盛／翻攝
台南近一年連遭地震、丹娜絲風災肆虐，弱勢族群生計雪上加霜，慈濟基金會關今邀1484戶弱勢戶圍爐發放物質，分享打拚重建故事，盼走出災害陰霾，讓災後重生善循環延續下去。

慈濟基金會說，周六、日兩天在台灣各縣市舉辦冬令發放暨圍爐活動，預計發放近2萬7千戶。其中台南有1484戶弱勢戶，今在台南靜思堂、佳里、安平聯絡處、新營共修處同時舉行冬令發放暨圍爐活動，發放年節物資及祝福禮給照顧戶，並安排各式應景表演及攤位，席開155桌，讓照顧戶提前感受過年氣氛。

去年台南遇到震災及丹娜絲風災，慈濟除提供熱食、物資，更安心家訪受災鄉親；婦人

陳貴冠與先生長年響應慈濟竹筒歲月的精神。楠西地震後慈濟協助陳貴冠女士家修繕，她與先生因感動而發願成為慈濟志工。

陳貴冠與先生在佳里聯絡處冬令發放上，陳貴冠上台分享去年地震後餘震不斷，長期難以安眠，至今回想仍心有餘悸，雙手微微顫抖，也一度難以找到人協助修繕。她說，起初接到慈濟來電時，仍半信半疑，直到志工實際前來，立刻備妥材料投入修繕，才真正安心。如今陳貴冠定期到玉井慈濟課輔班當香積，她表示，當志工很開心。

丹娜絲風災後，將軍區吳家屋頂全掀、鐵捲門破損，慈濟協助找專業廠商將房屋修繕完成。今在慈濟佳里聯絡處發放活動中，吳家雙胞胎姊弟上台分享他們與母親相依為命以及努力歷程。

吳家姊弟目前就讀大學，母親是新住民，父親10年前往生後，母親靠著堅毅工作與政府補助維持家庭運作，將他們與大哥扶養長大。吳家姊弟學業成績優異，獲得慈濟2025年新芽獎學金大專組學習領域獎，二人乖巧孝順，求學期間也曾打工減輕母親的經濟壓力，並協助處理家中事務，是母親的好幫手。

走出去年風、震災陰霾，慈濟基金會今在台南關懷弱勢邀圍爐。記者謝進盛／翻攝
慈濟 母親 台南

