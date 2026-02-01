全齡共融休憩新亮點 台南佳里公園三期特色遊戲場啟用

快訊

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
打造全齡共融休憩新亮點，台南佳里公園三期特色遊戲場今正式啟用。記者謝進盛／翻攝
台南佳里公園三期特色遊戲場投入逾1500萬元經費打造，融入鹽分地帶文學文化特色，今天上午正式啟用，台南市政府表示，希望讓孩子在遊戲過程中自然接觸在地文化，打造全齡共融休憩新亮點。

佳里區公所今舉辦「佳里公園三期特色公園—漾漾遊戲區」啟用，活動結合防災小劇場及新春書法寫春聯等多元互動內容，展現市府將文化、防災教育融入公共建設，落實兒少遊戲權及推動全齡共融休憩空間的具體成果。台南市副市長姜淋煌、佳里區長林耿漢、市議員蔡秋蘭等人與會。

姜淋煌等人並與佳里國小學童一同體驗全新遊戲設施，現場特別安排防災小劇場，並結合消防局第三救災救護大隊佳里分隊進行消防宣導，透過寓教於樂的方式向學童傳遞防災觀念，並搭配新春書法寫春聯活動。

佳里公園三期遊戲場主要提供5至12歲學齡兒童立體、多元的遊憩空間，並新設滑索設施，滿足較大年齡層兒童的大動作發展需求；同時串連體育公園一期、二期幼齡「甜甜、鹹鹹」遊戲區，工程總經費1560萬元，其中中央補助350萬元、市府自籌1210萬元，在中央與地方攜手合作下完成，將結合周邊圖書館、親子館及老人文康中心，逐步形塑佳里區全齡共融的休閒遊憩廊帶。

姜淋煌表示，佳里公園三期特色遊戲場設計兼顧創意與安全，市長黃偉哲長期重視兒童及家庭休憩空間品質，此次遊戲場特別考量5至12歲學齡兒童活動需求，同時兼顧不同年齡層使用者。活動結合防災教育的設計理念，讓孩子在遊戲中學習正確觀念，也感謝中央與地方各界對預算及建設的支持，使計畫得以順利完成。

市府說明，佳里公園三期漾漾遊戲區以「筆與稿紙」為核心設計意象，融入佳里鹽分地帶的文學文化特色，讓孩子在遊戲過程中自然接觸在地文化，實踐「讓文化走進生活」理念。

