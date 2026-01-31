快訊

台南新豐教會交流韓國宣教團 展現龍崎山林藝術魅力

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南新豐教會、在地民代與韓國宣教團交流展現龍崎山林藝術魅力。圖／議員陳皇宇提供
台南關廟區新豐教會今天與韓國三一教會宣教團交流，將以5天行腳走入關廟與龍崎社區、實際文化互動，參觀期待已久的龍崎空山祭，讓來訪的韓國朋友深刻感受台南山城與農村之美。

新豐教會與韓國教會短宣文化交流已6年，今年韓國三一教會首次走進龍崎區，當宣教團夜間走入空山祭展區，在自然山林間結合光影藝術與地景創作的展演形式，讓團員們留下深刻印象：「這是只能在龍崎看到的藝術體驗」，對台南地方文化感到驚喜。

市議員陳皇宇指出，教會交流讓國際朋友實際走進空山祭，不僅是宗教與文化結合，更讓地方藝術活動成為國際交流平台；陪同參訪過程巧遇副市長葉澤山，大家親切致意並合影留念，為台韓交流留下溫馨畫面。

宣教團也深入龍崎與關廟社區，沿途拜訪居民、與長者互動，感受山城夜晚的寧靜與鄉村的純樸人情。宣教團成員表示，正是空山祭呈現的自然美學，加上關廟與龍崎居民真誠溫暖互動，讓他們感受到台南不同於城市觀光的深度魅力，也期待能再次回到龍崎，在不同季節欣賞山林風貌。

新豐教會牧師王燦昇表示，教會長期深耕社區，希望透過宣教與交流行動，讓國際朋友認識台南地方文化，而空山祭正是最能展現龍崎特色的重要活動。也期待持續結合教會交流與地方藝文，讓更多國外朋友走進龍崎、走進關廟。

陳皇宇說，空山祭不僅展現龍崎自然與藝術的結合，也成功透過教會交流讓國際朋友留下深刻記憶，成為願意再訪台南重要原因，期盼台韓教會交流能持續深化，讓空山祭與關廟、龍崎的美好被更多國際友人看見，為地方持續注入國際能量。

