快訊

川高會將亮相？趕在川普4月訪陸前夕 美擬予高市「國是訪問」層級

先衝四平街買蜜餞！黃仁勳「兆元宴」來了 科技業大咖全現身

中共官場加速清洗…正部級高官接連出事 應急管理部長王祥喜也落馬

聽新聞
0:00 / 0:00

台江不只是學校 第17屆台江藝術村倡議「村村有藝術」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
第17屆《重回村廟》論壇今天在台江文化中心舉行，以「台江就是一座藝術村」為主題，匯聚教師、藝術工作者、志工、社區代表及官方代表等60餘人，共同對話與分享。圖／台江分校提供
第17屆《重回村廟》論壇今天在台江文化中心舉行，以「台江就是一座藝術村」為主題，匯聚教師、藝術工作者、志工、社區代表及官方代表等60餘人，共同對話與分享。圖／台江分校提供

第17屆《重回村廟》論壇今日於台江文化中心舉行，以「台江就是一座藝術村」為主題，匯聚教師、藝術工作者、志工、社區代表及文官等60餘人，共同對話與分享，呼籲創新下一個5年的台江文化季，結合流域學習，打造村村有藝術、處處有藝術地景的台江藝術村願景

論壇邀請前雲門舞集行政總監温慧玟與「無獨有偶」劇團行政總監曾麗真，分享藝術教學及活動策辦經驗，並有台江分校村廟樂團教師分享培育藝術公民的教學實務。副市長趙卿惠、台南社大校長林朝成校等公私部門代表出席，共同討論台江藝術教學與實踐的未來方向。

趙卿惠表示，台江不只是學校，更是一座藝術村。過去十餘年，公私協力建構台江文化治理網絡，從第一回「開江紀」公共藝術到第二回「開江祭」，市府皆以促進公民參與、建立互信為核心，強調文化治理必須以公民力量共同維繫，才能營造可持續的藝術社區。

長安國小老師黃慧雯感受深刻，她認為藝術不再是抽象概念或高高在上的展演，而是能實際融入社區日常生活。台江社大師生透過跨域合作，將社區潛能逐步喚醒，讓藝術成為生活的一部分，也讓台江藝術村的願景具備永續性。粉彩班許麗燕分享，她運用粉彩創作協助學生製作台江戲偶，結合地方信仰故事，實踐藝術與在地文化的連結。

和順國中志工高嘉玲表示，藝術活動可進入校園，讓學生理解在地文化並延伸到家庭生活。瀛海中學台江社學生王冠博指出，透過論壇，他對台江歷史與文化有更深入了解，也希望能守護這片土地。大廟興學志工黃怡華則回顧20年大廟興學運動歷程，強調台江文化治理需建立永續機制，呼籲更多人參與。

文化局專員方敏華表示，第17屆論壇展示出公私社群對台江文化的關注與熱情，尤其台江社大課程與藝術共創活動持續推動，讓台江師生、社區居民能夠共同參與、共榮、共融，凝聚文化治理共識，落實台江藝術村理念。

第17屆《重回村廟》論壇今天在台江文化中心舉行，以「台江就是一座藝術村」為主題，匯聚教師、藝術工作者、志工、社區代表及官方代表等60餘人，共同對話與分享。圖／台江分校提供
第17屆《重回村廟》論壇今天在台江文化中心舉行，以「台江就是一座藝術村」為主題，匯聚教師、藝術工作者、志工、社區代表及官方代表等60餘人，共同對話與分享。圖／台江分校提供
第17屆《重回村廟》論壇今天在台江文化中心舉行，以「台江就是一座藝術村」為主題，匯聚教師、藝術工作者、志工、社區代表及官方代表等60餘人，共同對話與分享。圖／台江分校提供
第17屆《重回村廟》論壇今天在台江文化中心舉行，以「台江就是一座藝術村」為主題，匯聚教師、藝術工作者、志工、社區代表及官方代表等60餘人，共同對話與分享。圖／台江分校提供
第17屆《重回村廟》論壇今天在台江文化中心舉行，以「台江就是一座藝術村」為主題，匯聚教師、藝術工作者、志工、社區代表及官方代表等60餘人，共同對話與分享。圖／台江分校提供
第17屆《重回村廟》論壇今天在台江文化中心舉行，以「台江就是一座藝術村」為主題，匯聚教師、藝術工作者、志工、社區代表及官方代表等60餘人，共同對話與分享。圖／台江分校提供

台江 願景 總監

延伸閱讀

【博覽地平線】全世界瘋埃及！盤點全球6大埃及考古藝術展覽：台灣奇美博物館、日本福岡美術館、香港故宮等地

錯過再等12年！人頭馬、軒尼詩、坦杜 火馬年藝術禮盒限量登場

台南購物節登錄金額破60億 加碼春節天天抽iPhone 17

開箱北海岸首間國際奢華溫泉酒店　沉浸藝術美學的山海療癒時光

相關新聞

台江不只是學校 第17屆台江藝術村倡議「村村有藝術」

第17屆《重回村廟》論壇今日於台江文化中心舉行，以「台江就是一座藝術村」為主題，匯聚教師、藝術工作者、志工、社區代表及文...

影／再挑戰立委？ 南市觀旅局前局長郭貞慧加入王定宇團隊服務

台南市觀光旅遊局前局長郭貞慧3年多前辭官投入民進黨台南市第1選區立委初選未果，後續動向備受政壇關注。她今天現身台南市第8...

影／劉建國飆台語歌大破音秒獲一萬元 全是女性打賞

民進黨雲林縣立委劉建國連續17年舉辦捐發票送春聯公益活動，今邀書法大師黃登仕率多名書法老師在斗六火車站揮毫，吸引民眾排隊...

台南購物節登錄金額破60億 加碼春節天天抽iPhone 17

台南購物節累計消費登錄金額突破60億元，好禮月月抽第三次抽獎，今天在新光百貨小西門店抽出總值超過90萬元的多項好禮，市府...

寒冬送暖迎新年 九華山地藏庵發放救助金助弱勢戶安心過節

農曆春節將至，嘉義九華山地藏庵延續公益慈善傳統，上午在廟埕舉辦冬令救濟金民生物資發放活動，弘揚地藏王菩薩慈悲精神。現場湧...

森林之歌化身愛情舞台 嘉市集團結婚46對新人甜蜜牽手幸福再+1

嘉義市第44屆市民集團結婚典禮上午溫馨登場，以「2026 幸福嘉馬・相愛義生」為主題，選在阿里山林鐵文資處的地標「森林之...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。