台江不只是學校 第17屆台江藝術村倡議「村村有藝術」

第17屆《重回村廟》論壇今日於台江文化中心舉行，以「台江就是一座藝術村」為主題，匯聚教師、藝術工作者、志工、社區代表及文官等60餘人，共同對話與分享，呼籲創新下一個5年的台江文化季，結合流域學習，打造村村有藝術、處處有藝術地景的台江藝術村願景。

論壇邀請前雲門舞集行政總監温慧玟與「無獨有偶」劇團行政總監曾麗真，分享藝術教學及活動策辦經驗，並有台江分校村廟樂團教師分享培育藝術公民的教學實務。副市長趙卿惠、台南社大校長林朝成校等公私部門代表出席，共同討論台江藝術教學與實踐的未來方向。

趙卿惠表示，台江不只是學校，更是一座藝術村。過去十餘年，公私協力建構台江文化治理網絡，從第一回「開江紀」公共藝術到第二回「開江祭」，市府皆以促進公民參與、建立互信為核心，強調文化治理必須以公民力量共同維繫，才能營造可持續的藝術社區。

長安國小老師黃慧雯感受深刻，她認為藝術不再是抽象概念或高高在上的展演，而是能實際融入社區日常生活。台江社大師生透過跨域合作，將社區潛能逐步喚醒，讓藝術成為生活的一部分，也讓台江藝術村的願景具備永續性。粉彩班許麗燕分享，她運用粉彩創作協助學生製作台江戲偶，結合地方信仰故事，實踐藝術與在地文化的連結。

和順國中志工高嘉玲表示，藝術活動可進入校園，讓學生理解在地文化並延伸到家庭生活。瀛海中學台江社學生王冠博指出，透過論壇，他對台江歷史與文化有更深入了解，也希望能守護這片土地。大廟興學志工黃怡華則回顧20年大廟興學運動歷程，強調台江文化治理需建立永續機制，呼籲更多人參與。