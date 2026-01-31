影／再挑戰立委？ 南市觀旅局前局長郭貞慧加入王定宇團隊服務

台南市觀光旅遊局前局長郭貞慧3年多前辭官投入民進黨台南市第1選區立委初選未果，後續動向備受政壇關注。她今天現身台南市第8選區市議員擬參選人林建南初選總部成立大會，立委王定宇邀請她上台，並當場宣布郭貞慧已加入其團隊服務。

王定宇隨後受訪證實，郭貞慧已加入湧言會，並將出任其團隊執行長。他指出，郭貞慧是其同事、前市議員李退之的太太，郭貞慧知名度比李退之高。王定宇表示，郭貞慧過去在台日交流協會，以及台南市政府推動台日文化與觀光交流上的表現有目共睹，不過他也語帶保留地說，「今天還不是她的主場」，並請市民為她加油。

郭貞慧學經歷完整，曾任職日商與媒體，返鄉後因具備日文專長及日商背景，在前市長賴清德邀請下，2013年起擔任台南市台日友好交流協會理事長。黃偉哲市長任內，延攬她出任台南市政府觀光旅遊局長，任期近4年。

郭貞慧的先生李退之曾任台南市議員，也曾擔任行政院農業委員會副主任委員，並挑戰過民進黨立委初選未果。郭貞慧於2023年2月辭去局長職務，投入民進黨台南市第1選區立委初選，挑戰現任立委賴惠員，同樣未能成功。不過她持續深耕台日交流，並獲日本京都市頒發「國際交流推進特別表彰」。

近來郭貞慧頻繁走訪基層，被外界解讀有意再度爭取下屆民進黨立委提名。她今日受訪時態度低調，僅表示會在適當時機對外說明。