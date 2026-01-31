影／劉建國飆台語歌大破音秒獲一萬元 全是女性打賞
民進黨雲林縣立委劉建國連續17年舉辦捐發票送春聯公益活動，今邀書法大師黃登仕率多名書法老師在斗六火車站揮毫，吸引民眾排隊索取。活動募集的發票全數捐贈世界和平會與華山基金會，結合縣黨部及愛心企業，致贈物資給斗六市800多戶中低收入家庭。
劉建國與民進黨雲林縣黨部、黃登仕老師書法班、雲林縣愛無礙協會不老樂團等單位合作，舉辦捐發票送春聯公益活動，並號召富莅尚貿食品公司、古坑綠色隧道果菜生產合作社、峰崢生技公司、東勢鄉VDS胡蘿蔔汁、味王公司、斗南鎮農會等企業捐贈物資給斗六市弱勢家庭。
劉建國當場揮毫寫了春聯「馬上有春」，獲得黃登仕讚賞，該幅春聯義賣獲得2千元，為炒熱現場氣氛，他在不老樂團伴奏下，現場台語歌曲「懷念的報音員」，雖然唱到最後飆高音處不禁破音，仍獲得多名女性民眾打賞，累計獲得一萬元打賞金，他全數捐出給弱勢團體。
劉建國表示，2月1日上午9時至12時在斗南火車站前廣場另有一場捐發票送春聯公益活動，歡迎民眾持5張今年1月的發票，換取書法大師們揮毫的春聯。
FB留言