影／劉建國飆台語歌大破音秒獲一萬元 全是女性打賞

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
民進黨雲林縣立委劉建國連續17年舉辦「捐發票送春聯」公益活動，他獻唱台語歌「懷念的報音員」，獲打賞1萬元，也全數捐助弱勢。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣立委劉建國連續17年舉辦「捐發票送春聯」公益活動，他獻唱台語歌「懷念的報音員」，獲打賞1萬元，也全數捐助弱勢。記者陳雅玲／攝影

民進黨雲林縣立委劉建國連續17年舉辦捐發票春聯公益活動，今邀書法大師黃登仕率多名書法老師在斗六火車站揮毫，吸引民眾排隊索取。活動募集的發票全數捐贈世界和平會與華山基金會，結合縣黨部及愛心企業，致贈物資給斗六市800多戶中低收入家庭。

劉建國與民進黨雲林縣黨部、黃登仕老師書法班、雲林縣愛無礙協會不老樂團等單位合作，舉辦捐發票送春聯公益活動，並號召富莅尚貿食品公司、古坑綠色隧道果菜生產合作社、峰崢生技公司、東勢鄉VDS胡蘿蔔汁、味王公司、斗南鎮農會等企業捐贈物資給斗六市弱勢家庭。

劉建國當場揮毫寫了春聯「馬上有春」，獲得黃登仕讚賞，該幅春聯義賣獲得2千元，為炒熱現場氣氛，他在不老樂團伴奏下，現場台語歌曲「懷念的報音員」，雖然唱到最後飆高音處不禁破音，仍獲得多名女性民眾打賞，累計獲得一萬元打賞金，他全數捐出給弱勢團體。

劉建國表示，2月1日上午9時至12時在斗南火車站前廣場另有一場捐發票送春聯公益活動，歡迎民眾持5張今年1月的發票，換取書法大師們揮毫的春聯。

民進黨雲林縣立委劉建國（左五）連續17年舉辦「捐發票送春聯」公益活動，他獻唱台語歌「懷念的報音員」，獲打賞1萬元，也全數捐助弱勢。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣立委劉建國（左五）連續17年舉辦「捐發票送春聯」公益活動，他獻唱台語歌「懷念的報音員」，獲打賞1萬元，也全數捐助弱勢。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣立委劉建國（左）連續17年舉辦「捐發票送春聯」公益活動，今邀書法大師黃登仕（右）率多名書法老師在斗六火車站揮毫，吸引民眾排隊索取，兩人當場聯手揮毫。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣立委劉建國（左）連續17年舉辦「捐發票送春聯」公益活動，今邀書法大師黃登仕（右）率多名書法老師在斗六火車站揮毫，吸引民眾排隊索取，兩人當場聯手揮毫。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣立委劉建國（中）連續17年舉辦「捐發票送春聯」公益活動，今邀書法大師黃登仕（右）率多名書法老師在斗六火車站揮毫，劉建國當場揮毫寫春聯，有民眾掏出2千元買下。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣立委劉建國（中）連續17年舉辦「捐發票送春聯」公益活動，今邀書法大師黃登仕（右）率多名書法老師在斗六火車站揮毫，劉建國當場揮毫寫春聯，有民眾掏出2千元買下。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣立委劉建國連續17年舉辦「捐發票送春聯」公益活動，他獻唱台語歌「懷念的報音員」，獲打賞1萬元，也全數捐助弱勢。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣立委劉建國連續17年舉辦「捐發票送春聯」公益活動，他獻唱台語歌「懷念的報音員」，獲打賞1萬元，也全數捐助弱勢。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣立委劉建國連續17年舉辦「捐發票送春聯」公益活動，今邀書法大師黃登仕率多名書法老師在斗六火車站揮毫，吸引民眾排隊索取。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣立委劉建國連續17年舉辦「捐發票送春聯」公益活動，今邀書法大師黃登仕率多名書法老師在斗六火車站揮毫，吸引民眾排隊索取。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣立委劉建國連續17年舉辦「捐發票送春聯」公益活動，今年結合縣黨部及愛心企業，致贈物資給斗六市800多戶中低收入家庭。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣立委劉建國連續17年舉辦「捐發票送春聯」公益活動，今年結合縣黨部及愛心企業，致贈物資給斗六市800多戶中低收入家庭。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣立委劉建國（左）連續17年舉辦「捐發票送春聯」公益活動，今邀書法大師黃登仕（右）率多名書法老師在斗六火車站揮毫，吸引民眾排隊索取。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣立委劉建國（左）連續17年舉辦「捐發票送春聯」公益活動，今邀書法大師黃登仕（右）率多名書法老師在斗六火車站揮毫，吸引民眾排隊索取。記者陳雅玲／攝影

