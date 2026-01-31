快訊

不僅飄異味 北車某知名旅館遭控床蝨到處爬！北市府下令全館清消

滿座星巴克驚見「1物品」占位！他震撼直呼：台灣高光時刻

台中2童雙亡憾事…生母疑餵藥害命 8歲長子放寒假回媽媽家遇死劫

聽新聞
0:00 / 0:00

台南購物節登錄金額破60億 加碼春節天天抽iPhone 17

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南購物節好禮月月抽第三次抽獎，現場抽出總值超過90萬元的多項好禮。圖／台南市政府提供
台南購物節好禮月月抽第三次抽獎，現場抽出總值超過90萬元的多項好禮。圖／台南市政府提供

台南購物節累計消費登錄金額突破60億元，好禮月月抽第三次抽獎，今天在新光百貨小西門店抽出總值超過90萬元的多項好禮，市府今宣布加碼推出「會員天天抽 iPhone 17」活動，即日起至2月14日，新加入會員即可取得抽獎資格，並於春節連假期間（2月16日至2月23日）連續8天，天天抽出幸運得主，。

副市長趙卿惠指出，春節是國人旅遊與消費的重要時節，台南擁有豐富多元的美食、商圈與傳統市場。市府透過購物節活動，鼓勵民眾將消費留在台南、支持在地店家，也讓大家在採買年貨、走春旅遊的同時，有機會抽中豐富大獎，提升整體消費樂趣與城市買氣。

經濟發展局表示，春節期間台南走春活動精采熱鬧，除市場年貨大街、特色走春導覽路線外，還有龍崎光節空山祭、月津港燈節、新營波光節，以及 Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南等活動接力登場，讓親子、情侶與家庭旅客都能感受台南獨有的年節氛圍與節慶魅力。邀請全國民眾春節期間來台南走春、採買年貨、品味美食，一同感受熱鬧又富含文化底蘊的年節盛事。

台南購物節好禮月月抽第三次抽獎，現場抽出總值超過90萬元的多項好禮。圖／台南市政府提供
台南購物節好禮月月抽第三次抽獎，現場抽出總值超過90萬元的多項好禮。圖／台南市政府提供

台南 春節 年貨大街 iPhone 17

延伸閱讀

辦餐會感恩老兵畢生貢獻 前副總長潘進隆號召企業響應

嘉義朴子就業中心春節前4場徵才 助民眾轉職開運

影／火車回來了！平溪線復駛首日遊客搶拍 業者：盼春節補回人潮

春節返鄉過年 嘉義縣公車2月13日全路線免費搭乘

相關新聞

影／劉建國飆台語歌大破音秒獲一萬元 全是女性打賞

民進黨雲林縣立委劉建國連續17年舉辦捐發票送春聯公益活動，今邀書法大師黃登仕率多名書法老師在斗六火車站揮毫，吸引民眾排隊...

台南購物節登錄金額破60億 加碼春節天天抽iPhone 17

台南購物節累計消費登錄金額突破60億元，好禮月月抽第三次抽獎，今天在新光百貨小西門店抽出總值超過90萬元的多項好禮，市府...

寒冬送暖迎新年 九華山地藏庵發放救助金助弱勢戶安心過節

農曆春節將至，嘉義九華山地藏庵延續公益慈善傳統，上午在廟埕舉辦冬令救濟金民生物資發放活動，弘揚地藏王菩薩慈悲精神。現場湧...

森林之歌化身愛情舞台 嘉市集團結婚46對新人甜蜜牽手幸福再+1

嘉義市第44屆市民集團結婚典禮上午溫馨登場，以「2026 幸福嘉馬・相愛義生」為主題，選在阿里山林鐵文資處的地標「森林之...

周未出國拚行銷台南農特產品 黃偉哲今赴福岡 「台灣祭 」

台南市長黃偉哲市長今天率團前往位在日本福岡天神商圈的「台灣祭 in 福岡2026」，推廣台南農漁特產品，「台灣祭執行委員...

中央總預算未過14億補助卡關 台南市8處公共托育建設恐延宕

台南市社會局今年度規畫推動8處公共托育相關建設與開辦作業，因立法院尚未完成中央政府總預算審議，市府表示，若中央總預算持續...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。