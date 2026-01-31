聽新聞
台南購物節登錄金額破60億 加碼春節天天抽iPhone 17
台南購物節累計消費登錄金額突破60億元，好禮月月抽第三次抽獎，今天在新光百貨小西門店抽出總值超過90萬元的多項好禮，市府今宣布加碼推出「會員天天抽 iPhone 17」活動，即日起至2月14日，新加入會員即可取得抽獎資格，並於春節連假期間（2月16日至2月23日）連續8天，天天抽出幸運得主，。
副市長趙卿惠指出，春節是國人旅遊與消費的重要時節，台南擁有豐富多元的美食、商圈與傳統市場。市府透過購物節活動，鼓勵民眾將消費留在台南、支持在地店家，也讓大家在採買年貨、走春旅遊的同時，有機會抽中豐富大獎，提升整體消費樂趣與城市買氣。
經濟發展局表示，春節期間台南走春活動精采熱鬧，除市場年貨大街、特色走春導覽路線外，還有龍崎光節空山祭、月津港燈節、新營波光節，以及 Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南等活動接力登場，讓親子、情侶與家庭旅客都能感受台南獨有的年節氛圍與節慶魅力。邀請全國民眾春節期間來台南走春、採買年貨、品味美食，一同感受熱鬧又富含文化底蘊的年節盛事。
