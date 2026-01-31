寒冬送暖迎新年 九華山地藏庵發放救助金助弱勢戶安心過節

農曆春節將至，嘉義九華山地藏庵延續公益慈善傳統，上午在廟埕舉辦冬令救濟金民生物資發放活動，弘揚地藏王菩薩慈悲精神。現場湧入大批低收入弱勢民眾領取，提著白米、乾糧與生活用品，氣氛溫馨熱絡，年節前增添暖意。

冬令救濟發送嘉市低收入戶，每戶可領慰問金4000元及白米代金600元，共計1158戶受惠，總發放532萬6800元。廟方動員董監事與志工團隊發放作業，流程順暢有序，讓民眾快速完成領取。市長黃敏惠率局處長到場關懷，親手送物資與民眾互動致意，感謝宗教團體長期投入社會救助，成為城市重要溫暖力量。她表示，公私協力能讓照顧網絡完整，讓弱勢族群在物價上漲壓力下，安心過好年。

國策顧問、九華山地藏庵名譽董事長黃俊森、董事長蔡爾健及董監事團隊全程坐鎮，結合信眾捐贈白米與乾糧發送，形成善的循環。由於今年有中央發放萬元以及市府6千消費金，加上民間宗教團體的救助資源，不少弱勢家庭年節前獲得多筆款項物資，減輕生活負擔。地藏庵後續將安排年菜發送，關懷行動延續到圍爐餐桌，為寒冬注入暖流。