寒冬送暖迎新年 九華山地藏庵發放救助金助弱勢戶安心過節

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
農曆春節將至，嘉義九華山地藏庵延續公益傳統，上午在廟埕舉辦冬令救濟金民生物資發放活動。記者魯永明／攝影
農曆春節將至，嘉義九華山地藏庵延續公益傳統，上午在廟埕舉辦冬令救濟金民生物資發放活動。記者魯永明／攝影

農曆春節將至，嘉義九華山地藏庵延續公益慈善傳統，上午在廟埕舉辦冬令救濟金民生物資發放活動，弘揚地藏王菩薩慈悲精神。現場湧入大批低收入弱勢民眾領取，提著白米、乾糧與生活用品，氣氛溫馨熱絡，年節前增添暖意。

冬令救濟發送嘉市低收入戶，每戶可領慰問金4000元及白米代金600元，共計1158戶受惠，總發放532萬6800元。廟方動員董監事與志工團隊發放作業，流程順暢有序，讓民眾快速完成領取。市長黃敏惠率局處長到場關懷，親手送物資與民眾互動致意，感謝宗教團體長期投入社會救助，成為城市重要溫暖力量。她表示，公私協力能讓照顧網絡完整，讓弱勢族群在物價上漲壓力下，安心過好年。

國策顧問、九華山地藏庵名譽董事長黃俊森、董事長蔡爾健及董監事團隊全程坐鎮，結合信眾捐贈白米與乾糧發送，形成善的循環。由於今年有中央發放萬元以及市府6千消費金，加上民間宗教團體的救助資源，不少弱勢家庭年節前獲得多筆款項物資，減輕生活負擔。地藏庵後續將安排年菜發送，關懷行動延續到圍爐餐桌，為寒冬注入暖流。

團體善心人士也共襄盛舉。嘉市小英之友會理事長黃淑英與夫婿、法務部前政務次長蔡碧仲到場服務，發送印有「福氣加碼」字樣的前總統蔡英文春聯，贈送麵包點心；世界華人工商婦女企管協會嘉義分會也捐助麵線等物資。

農曆春節將至，嘉義九華山地藏庵延續公益傳統，上午在廟埕舉辦冬令救濟金民生物資發放活動，市長黃敏惠率局處長到場關懷。記者魯永明／攝影
農曆春節將至，嘉義九華山地藏庵延續公益傳統，上午在廟埕舉辦冬令救濟金民生物資發放活動，市長黃敏惠率局處長到場關懷。記者魯永明／攝影
農曆春節將至，嘉義九華山地藏庵延續公益傳統，上午在廟埕舉辦冬令救濟金民生物資發放活動，市長黃敏惠率局處長到場關懷。記者魯永明／攝影
農曆春節將至，嘉義九華山地藏庵延續公益傳統，上午在廟埕舉辦冬令救濟金民生物資發放活動，市長黃敏惠率局處長到場關懷。記者魯永明／攝影
農曆春節將至，嘉義九華山地藏庵延續公益傳統，上午在廟埕舉辦冬令救濟金民生物資發放活動，市長黃敏惠率局處長到場關懷。記者魯永明／攝影
農曆春節將至，嘉義九華山地藏庵延續公益傳統，上午在廟埕舉辦冬令救濟金民生物資發放活動，市長黃敏惠率局處長到場關懷。記者魯永明／攝影
嘉市小英之友會理事長黃淑英（左二）與夫婿、法務部前政務次長蔡碧仲（左）到場服務，發送印有「福氣加碼」字樣前總統蔡英文春聯。記者魯永明／攝影
嘉市小英之友會理事長黃淑英（左二）與夫婿、法務部前政務次長蔡碧仲（左）到場服務，發送印有「福氣加碼」字樣前總統蔡英文春聯。記者魯永明／攝影

