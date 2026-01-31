森林之歌化身愛情舞台 嘉市集團結婚46對新人甜蜜牽手幸福再+1

嘉義市第44屆市民集團結婚典禮上午溫馨登場，以「2026 幸福嘉馬・相愛義生」為主題，選在阿里山林鐵文資處的地標「森林之歌」舉行。在親友與貴賓見證下，46對新人攜手走上紅毯，為人生寫下嶄新篇章，現場洋溢滿滿幸福氛圍。

典禮由市長黃敏惠擔任證婚人、市議長陳姿妏擔任主婚人，姊妹市新竹市政府派代表參與，象徵城市情誼與祝福同行。黃敏惠表示，能在充滿自然與文化意象的森林之歌，與新人及親友共同見證愛情的重要時刻，格外感動，期盼每一對新人無論順境或逆境，都能相互扶持、攜手走過人生風景，祝福新人在充滿溫度的城市安心成家、幸福生活，攜手一生，也為城市增添更多喜悅與希望。

黃敏惠鼓勵新人讓幸福「再+1」，勇敢成家、安心生養。她指出，市府每年辦市民集團結婚，不只留下珍貴回憶，更希望透過政策作後盾，減輕青年就業、居住與育兒壓力。包括未滿2歲幼兒育兒津貼每月5千元起，公共化托育補助7千至1萬1千元，準公共托育補助最高達1萬7千；同時推動青年住宅、租屋補助與就業媒合，打造讓年輕世代放心生活、安心成家的城市。

典禮現場充滿驚喜祝福。市府致贈43吋液晶電視，議會送不鏽鋼電鍋，新竹市府送高級微波爐，飯店與企業提供住宿券與手錶，郵局推出個人化郵票，日本製水果盤、城隍廟加持金鏟子、地藏庵高級提鍋等賀禮，讓新人在人生重要時刻留下難忘回憶。