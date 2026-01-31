周未出國拚行銷台南農特產品 黃偉哲今赴福岡 「台灣祭 」

台南市長黃偉哲市長今天率團前往位在日本福岡天神商圈的「台灣祭 in 福岡2026」，推廣台南農漁特產品，「台灣祭執行委員會」今年推出以「台南農特產」為主題的台灣祭，現場以台南普濟殿的手繪燈籠布置出充滿農曆年節的熱鬧氛圍。

黃偉哲大力宣傳台南是台灣的美食之都，推薦民眾品嘗台南虱目魚鬆的肉燥飯，還有蝦仁飯、擔仔麵、芒果冰等特色小吃料理，他在會場發放試吃品，受到熱烈歡迎，上千份試吃品幾分鐘就被索取一空，他也預告等到3月，可以提供新鮮熱帶水果如鳳梨等。

黃偉哲表示，台南市近年來積極提升在日本的能見度，不僅持續建立多元化的農漁特產銷日通路，在地廟埕燈籠的傳統文化意象更深植人心，因此獲得主很感謝主辦單位特別以台南為主題策畫這次的活動，很榮幸台南食材與文化獲得直接向現場朋友們介紹的機會，

這次「台灣祭 in 福岡2026」的主辦單位「台灣祭執行委員會」長期於日本各大城市舉辦台灣祭活動，2026年以「台南」為主題意象，融入「台南農特產」等元素，現場推出台南食材製成的美味料理，還有充滿年節氣氛的台南普濟殿燈籠等，活動舉辦至2月23日止，預計吸引約15萬人次入場。