周未出國拚行銷台南農特產品 黃偉哲今赴福岡 「台灣祭 」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
黃偉哲介紹台南擔仔麵和蝦捲。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲市長今天率團前往位在日本福岡天神商圈的「台灣祭 in 福岡2026」，推廣台南農漁特產品，「台灣祭執行委員會」今年推出以「台南農特產」為主題的台灣祭，現場以台南普濟殿的手繪燈籠布置出充滿農曆年節的熱鬧氛圍。

黃偉哲大力宣傳台南是台灣的美食之都，推薦民眾品嘗台南虱目魚鬆的肉燥飯，還有蝦仁飯、擔仔麵、芒果冰等特色小吃料理，他在會場發放試吃品，受到熱烈歡迎，上千份試吃品幾分鐘就被索取一空，他也預告等到3月，可以提供新鮮熱帶水果如鳳梨等。

黃偉哲表示，台南市近年來積極提升在日本的能見度，不僅持續建立多元化的農漁特產銷日通路，在地廟埕燈籠的傳統文化意象更深植人心，因此獲得主很感謝主辦單位特別以台南為主題策畫這次的活動，很榮幸台南食材與文化獲得直接向現場朋友們介紹的機會，

這次「台灣祭 in 福岡2026」的主辦單位「台灣祭執行委員會」長期於日本各大城市舉辦台灣祭活動，2026年以「台南」為主題意象，融入「台南農特產」等元素，現場推出台南食材製成的美味料理，還有充滿年節氣氛的台南普濟殿燈籠等，活動舉辦至2月23日止，預計吸引約15萬人次入場。

黃偉哲此行也馬不停蹄拜會數家通路商，期透過多元管道，讓台南農漁特產銷日再創佳績。

市長黃偉哲大吃虱目魚鬆肉燥飯。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲發放試吃品給現場民眾。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（右二）率團赴「台灣祭 in 福岡2026」推廣，左二為台灣祭執行委員會社長片岡健一。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲在會場推薦芒果冰。圖／台南市政府提供
「台灣祭 in 福岡2026」展示台南普濟殿燈籠。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲發放試吃品給現場民眾。圖／台南市政府提供
