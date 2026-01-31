嘉義朴子就業中心春節前4場徵才 助民眾轉職開運

快訊

中央社／ 嘉義縣31日電

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心，將於農曆春節前辦理4場徵才活動，逾200個職缺協助民眾於春節前轉職；台灣燈會會場則需逾600名臨時工作人員，也開放登記。

朴子就業中心今天發布新聞稿表示，首場徵才活動於2月4日下午在朴子就業中心登場，由科技、機械及鋼鐵等指標廠商釋出工程師與勞安管理等職位；後續3場則於2月9日至11日分別在朴子、水上服務據點辦理，提供儲備幹部、包裝、收貨、生鮮服務專員等職缺。

朴子就業中心表示，除了這4場徵才活動，今年台灣燈會3月初在嘉義縣辦理，廠商需招募逾600名燈會會場臨時工作人員，有興趣民眾可先至朴子就業中心設置的雲端（https://forms.gle/yJJMt3MZfEmSKmVZ8）完成登記，即可獲知廠商徵才活動訊息。

朴子就業中心說明，在徵才活動中，中心結合數位科技與節慶元素，設計「用年菜味找出開運好職位」線上互動遊戲，透過個人年菜喜好引導民眾探索職涯方向，讓求職過程變得活潑有趣。

