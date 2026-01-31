中央總預算未過14億補助卡關 台南市8處公共托育建設恐延宕

台南市社會局今年度規畫推動8處公共托育相關建設與開辦作業，因立法院尚未完成中央政府總預算審議，市府表示，若中央總預算持續未能通過，規模約14億元的「布建公共化托育設施」相關預算將無法如期動支，將影響台南市8處公共托育建設延宕。

社會局指出，該項預算主要用於補助地方政府設立及優化公共托育家園、公設民營托嬰中心，以及協助機關與企業開辦員工子女托育服務，是少子女化政策的重要基礎。

社會局在今年度規畫推動8處公共托育相關建設與開辦作業，包含玉井區(多功能活動中心)、歸仁區(公五公園)及善化溪美(里活動中心)等3處公設民營托嬰中心新建案，以及善化蓮潭、南區開南安居、安南區東和、北區區政及學甲區大北門等5處公共托育中心開辦費等，攸關約356名兒童及家長的福利。

市長黃偉哲強調，中央預算若持續延宕，將無法及時補助地方政府於人口新興地區布建所需公共托育設施，也恐延遲既有公共托育設施改善與優化期程，最終承擔後果的將是有實際托育需求的家庭與孩子。市府呼籲立法院盡速完成中央總預算審議，確保公共托育政策穩定推動，避免影響地方建設與民眾權益。