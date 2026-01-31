快訊

名校減招／成功高中大減2班 會考填志願當心高分落榜

MLB／鄭宗哲再遭國民隊DFA ！休賽季第4度

iPhone 18 Pro有12大亮點！傳聞懶人包一次看 1按鍵更直覺、還有新配色

春節返鄉過年 嘉義縣公車2月13日全路線免費搭乘

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣公車2月13日全路線免費搭乘，可直接上車不需使用現金或電子票證。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣公車2月13日全路線免費搭乘，可直接上車不需使用現金或電子票證。圖／嘉義縣政府提供

農曆新年即將到來，嘉義公車處為服務在外工作、求學的嘉義鄉親返鄉團圓，舉辦「春節返鄉免費搭乘公車」活動，2月13日當天公車處營運班車全部路線及班次皆可免費搭乘，不需要使用現金、電子票券或其他套票就能直接上車免費搭乘，歡迎返嘉民眾、遊客多加利用。

公車處說明，因駕駛人力緊缺，免費公車服務僅限既有班次，無法再另行加開班車，熱門路線阿里山線提供台鐵嘉義站出發的10去10回班次，以及高鐵嘉義站出發的5去5回班次，每車搭載人數有限，欲搭乘民眾請提早候車，詳細時刻表可參考公車處官網資訊。

全家便利商店代售嘉義往阿里山、奮起湖等預售畫位票，已完成付款取票者，以及使用與其他機關合作發行的優惠套票，且乘車日期是2月13日者，當天「不能現場退款換取免費乘車優惠」，持有當日票券民眾請提早依票面說明辦理退票手續，若未退票，當天持畫位票者可優先上車。

公車處指出，已預購全家畫位預售票的乘客，請在1月17日至2月13日晚上11時59分止到全家機台FamiPort印單據，連同完好票根至全家櫃台辦理退票，可寄回全網行銷公司退票。

嘉義縣公車2月13日全路線免費搭乘，可直接上車不需使用現金或電子票證。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣公車2月13日全路線免費搭乘，可直接上車不需使用現金或電子票證。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣公車2月13日全路線免費搭乘，可直接上車不需使用現金或電子票證。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣公車2月13日全路線免費搭乘，可直接上車不需使用現金或電子票證。圖／嘉義縣政府提供

公車 嘉義 班次

延伸閱讀

6千消費金變大包 嘉義3大百貨春節檔期拚場回饋抽獎福袋

嘉義縣遊蕩犬失控...餵食者是否算飼主？動保法修訂引爭論

屏東勝利星村「星花開」美翻 人氣店家春節訂位「一位難求」

台南議會春節慰問軍警消 春聯「天驥護佑」免費領取

相關新聞

春節返鄉過年 嘉義縣公車2月13日全路線免費搭乘

農曆新年即將到來，嘉義縣公車處為服務在外工作、求學的嘉義鄉親返鄉團圓，舉辦「春節返鄉免費搭乘公車」活動，2月13日當天公...

影／誰惡作劇？小浪貓頭上套啤酒罐難掙脫 搶救1家4口籲認養

嘉南藥理大學一名老師發現隔壁民宅屋頂有一隻小母貓頭上竟然套著啤酒罐、一直掙扎無法脫困，即使母貓和其他小貓想要幫忙也沒辦法...

6千消費金變大包 嘉義3大百貨春節檔期拚場回饋抽獎福袋

春節腳步近了，嘉義市府普發每人6千元消費金，加碼發放千元敬老禮金，高達15.8億元為地方消費市場注入強勁活水。看準這波「...

紓解浪犬氾濫！嘉義首創浪浪就業服務站 成功驅猴守住果園

嘉義縣流浪犬氾濫，常有追車咬人案件，因收容所空間有限，大多只能絕育後放回原地。家畜疾病防治所首創全台唯一「浪浪就業服務站...

台南火車站前圓環改雙向通行 春節後開工

台南鐵路地下化年底迎來第一階段通車，市府同步啟動火車站前廣場改善工程，投入3.45億元，調整現行單向繞行圓環，改為可雙向...

寫下關鍵里程碑！台南鐵路地下化全線接軌 拚年底通車

台南鐵路地下化工程再寫關鍵里程碑。繼去年10月完成東門陸橋南北側最後一段隧道結構工程，工程團隊昨天完成永久軌全線軌道接合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。