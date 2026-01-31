春節返鄉過年 嘉義縣公車2月13日全路線免費搭乘
農曆新年即將到來，嘉義縣公車處為服務在外工作、求學的嘉義鄉親返鄉團圓，舉辦「春節返鄉免費搭乘公車」活動，2月13日當天公車處營運班車全部路線及班次皆可免費搭乘，不需要使用現金、電子票券或其他套票就能直接上車免費搭乘，歡迎返嘉民眾、遊客多加利用。
公車處說明，因駕駛人力緊缺，免費公車服務僅限既有班次，無法再另行加開班車，熱門路線阿里山線提供台鐵嘉義站出發的10去10回班次，以及高鐵嘉義站出發的5去5回班次，每車搭載人數有限，欲搭乘民眾請提早候車，詳細時刻表可參考公車處官網資訊。
全家便利商店代售嘉義往阿里山、奮起湖等預售畫位票，已完成付款取票者，以及使用與其他機關合作發行的優惠套票，且乘車日期是2月13日者，當天「不能現場退款換取免費乘車優惠」，持有當日票券民眾請提早依票面說明辦理退票手續，若未退票，當天持畫位票者可優先上車。
公車處指出，已預購全家畫位預售票的乘客，請在1月17日至2月13日晚上11時59分止到全家機台FamiPort印單據，連同完好票根至全家櫃台辦理退票，可寄回全網行銷公司退票。
