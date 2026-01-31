6千消費金變大包 嘉義3大百貨春節檔期拚場回饋抽獎福袋
春節腳步近了，嘉義市府普發每人6千元消費金，加碼發放千元敬老禮金，高達15.8億元為地方消費市場注入強勁活水。看準這波「現金紅包」商機，嘉市3大百貨公司：耐斯廣場購物中心、新光三越嘉義垂楊店與遠東百貨嘉義店，啟動春節檔期優惠戰，搶攻年節採買人潮。隨著假日到來，百貨人流增加，民眾精打細算、貨比三家，力拚把6千元放大。
耐斯廣場購物中心即日起至2月16日，推出紅利卡友專屬回饋，全館單筆消費滿3800元，即可獲得400元購物券（部分櫃位除外），化妝品及內睡衣單筆滿3000元回饋300元購物券。最受矚目B1F全樓層祭出「累積消費滿5千元送500元購物券」方案，門檻低於市府普發的6千元現金，成功吸引不少市民直接「一站式」採買年貨與換新裝，提前感受過年氣氛。
新光三越嘉義垂楊店主打「6千元現金放大術」，推出「金馬卡利High」，活動即日起至2月25日登場，結合11大指定銀行信用卡，單卡累積消費滿萬元回饋4%、6萬元回饋5%、30萬元回饋6%skmpoints，再搭配skmpay單筆消費3千元加碼1%，最高回饋達7%。首度加入「金馬闖關賽」新玩法，會員透過APP即時掌握消費進度，累積滿3千元破關拿加碼點數，讓回饋「看得到、玩得到」。春節期間2月3日上午10時，開賣限量「馬躍新境好運福袋」，安排舞蹈演出、明星見面會，以及與宮廟發財金兌換等活動，打造結合消費、娛樂與祈福的年節體驗。
遠東百貨嘉義店即日起至3月4日，推出「馬躍新春好運抽獎」，遠百APP金級會員每累積消費千元可獲得1組電子抽獎序號，序號無上限，頭獎最高可抱回1萬6800元遠百商品券，另有6千元商品券、美妝保養、家電與生活好禮等多項獎品。中獎名單3月6日前公布。遠百嘉義春節福袋，2月13日至22日限量開賣，結合商品券、餐券與「抽黃金」活動，買到即回本，還有機會抽中價值逾6萬元10克黃金金片。隨著6千元現金到位，嘉市春節消費熱潮引爆，百貨業者各出奇招，也讓年節採買多了更多驚喜與期待。
