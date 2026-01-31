紓解浪犬氾濫！嘉義首創浪浪就業服務站 成功驅猴守住果園

嘉義縣流浪犬氾濫，常有追車咬人案件，因收容所空間有限，大多只能絕育後放回原地。家畜疾病防治所首創全台唯一「浪浪就業服務站」，由訓練師培訓浪犬，幫浪犬找到工作、找到家，有果農領養浪犬守護果園，克服猴害成功保住8成果實，也解決浪犬收容問題。

李姓果農說，山區果園猴害嚴重，種植黃金果遭猴群入侵，果實全軍覆沒，後來去浪浪就業站領養浪犬，因為有狗幫忙趕猴，現在竟能採收8成以上，讓他重新看見希望，鼓勵果農條件適合可以認養狗，另也盼政府幫忙，因不一定能每天巡園，需要自動餵食設備。

縣長翁章梁說，防治所首創全台唯一浪浪就業服務站，培養流浪犬成為療癒犬、護衛犬，還協助果農解決猴害問題，是很好政策方向，關於飼料自動餵食裝置，因戶外天候考量，飼料可能發霉或變質，但相信防治所與農業部合作應能克服問題。

好朋友動物保護協會張姓訓練師說，有些狗狗喜歡追逐會動的物體，經由專業訓練，學會在果園尋找入侵的猴子，追逐至定點並吠叫，任務結束後還能喚回。訓練過程辛苦，必須跟著奔跑，即時給予正向鼓勵，也很看狗狗天分，但訓練後犬隻確實能發揮護衛及陪伴能力。

防治所長林珮如說，嘉義縣每年協助6千隻浪犬絕育，絕育數量是全台最多，部分浪犬原地放回，凶猛犬隻則安置動保園區。目前透過浪浪就業服務站訓練20隻浪犬，平均每隻訓練半年以上，協助浪浪找到家人，不再以收容作為唯一解方，而是提供社會關懷及護衛力量。