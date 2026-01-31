寫下關鍵里程碑！台南鐵路地下化全線接軌 拚年底通車

台南鐵路地下化工程再寫關鍵里程碑。繼去年10月完成東門陸橋南北側最後一段隧道結構工程，工程團隊昨天完成永久軌全線軌道接合，象徵著地下化鐵路系統成形，為年底通車奠定關鍵基礎。

交通部長陳世凱、台南市長黃偉哲與鐵道局長楊正君等人見證歷史性一刻，肯定工程團隊克服重重挑戰，推動重大公共建設穩健前行。

陳世凱等人昨搭車前往地下工程見證軌道熔接。他表示，永久軌接合代表台南市區都市縫合準備啟動，接續的電機工程跟上面軌道、號誌等會如火如荼進行，交通部將推動第一階段工程今年達成通車目標，讓市民感受鐵路地下化帶來的改變。

黃偉哲表示，鐵路地下化克服用地取得困難，掘地三尺遇古蹟、地層湧水及複雜地質等問題，能如期如質完工邁進，實屬不易，賴清德總統高度關心進度，市民引頸期盼鐵路地下化縫合城市空間、提升運行效率，帶動都市發展，完成六都鐵路立體化最後一塊拼圖。

地下化工程增設林森站與南台南站等通勤車站，消除多處平交道、地下道及陸橋，對都市縫合、交通改善及城市發展具關鍵意義。「鐵軌接合」象徵地上軌道與地下化軌道銜接，未來只要啟動轉換程序，鐵路即可切換至地下化系統。

鐵道局表示，南鐵地下化全長約8.23公里，工程範圍自永康大橋站南端，經台南車站至大林路平交道以南約0.6公里，橫跨北區、東區及仁德區。除台南車站改建地下車站，新增林森站、南台南站2座地下車站。主體工程於2017年陸續開工，年底完成地下化通車啟用地下車站第一階段，林森站及南台南站分別於2029年、2030年營運。

南鐵地下化永久軌工程，國產化材料使用比率已達85%，隧道內全面採無道碴連續長焊鋼軌設計，搭配振動控制技術，有助降低列車噪音與共振，兼顧行車安全與乘坐舒適度。未來持續提升國產材料品質，朝國際市場發展。