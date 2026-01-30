快訊

雲林農產開拓巴林高端通路 在指標性超市AL JAZIRA上架受青睞

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府攜手巴林AL JAZIRA超市，將雲林生鮮特色農產推進中東市場。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣政府攜手巴林知名高端連鎖通路AL JAZIRA超市，昨起3天連辦9場試吃會，深獲當地客群喜愛，同時也將雲林鳳梨、茂谷柑等農特產品推進中東市場，展現雲林農業的高品質與競爭力。

雲林縣政府今天發布新聞稿指出，29日至31日縣府中東訪問團在AL JAZIRA超市旗下3間分店辦理試吃展售會。由雲林縣長張麗善行銷美生菜、五彩蘿蔔、芭樂、茂谷柑、鳳梨、木瓜等雲林農產，提供花生、地瓜、雞精、醬油等多項加工產品免費試吃。

張麗善指出，透過波灣國際食品展契機，首次將「雲林良品」帶進中東巴林，尤其AL JAZIRA超市是巴林歷史悠久且具指標性的高端連鎖通路，主要客群為白領階級及高消費力的國際人士，是雲林良品進軍中東、接軌國際市場的重要平台。

她說，中東農耕面積有限，農產多數仰賴進口，市場穩定但競爭激烈，縣府選擇透過高端通路切入市場，讓雲林良品在國際農產品競爭中脫穎而出。

宜捷威科技公司總經理林延蓉說，公司深耕巴林市場多年，COVID-19疫情期間因航線中斷一度退出市場，去年10月重新啟動試銷，首批雲林芭樂即獲市場高度肯定。此行讓台灣生鮮蔬果重返巴林主流通路，未來也將以巴林經驗為基礎，持續拓展更多中東國家市場。

駐巴林代表處大使陳龍錦指出，雲林是台灣農業大縣，AL JAZIRA超市則是巴林具代表性的高端通路，雙方合作別具意義。期待未來有更多雲林優質農產進口巴林，深化台灣與中東地區的農業交流。

雲林縣府期望透過實際試吃與通路上架，讓巴林消費者親身體驗來自雲林的鮮甜滋味，進一步建立長期穩定的採購與合作關係。張麗善說，將持續輔導農民強化產品分級、包裝設計、清真及國際認證，深化品牌形象，讓「雲林良品」持續進軍全球市場，成為國際信賴品牌。

