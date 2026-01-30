台南將設亞洲資產管理「金融特區」 盼吸引高資產族群資金回流投資

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南金融特區建構具台南特色的金融生態系，盼吸引高資產族群資金回流投資台南。圖／台南市政府提供
為響應金管會「亞洲資產管理中心」政策，台南市政府今天宣布將評估以中西區及安平區作為示範點（實際範圍與金管會確認協商公告為主），並成立「台南金融特區」，結合歷史金融底蘊與現代港灣優勢，建構具台南特色的金融生態系，吸引高資產族群資金回流投資台南。

市長黃偉哲表示，台南不僅是文化古都與半導體重鎮，更要轉型為「南方財富管理門戶」，憑藉深厚的「隱形冠軍」產業實力與世家財富，推動法規鬆綁與高階理財工具試辦，讓南台灣的財富實力從「藏富於民」逐步邁向「專業管財」。

黃偉哲表示，台南人一向低調但有實力，過去不少資金流向海外金融中心，此次籌設「台南金融特區」正是要留財引資回台南，建立完善且具競爭力的金融服務環境，讓資金留在台南，為地方發展注入長期動能，也讓國際看見台南的產業實力。

副市長趙卿惠指出，中西區與安平區是台南金融機構最早、也最密集的聚集地，具備發展金融特區的深厚基礎；市府除以核心城區為起點，也同步布局安平商港、安平科學城、南科三期及樹谷園區等周邊節點，形塑兼具金融、科技與產業動能的發展廊帶。

她指出，金融特區不僅象徵「境內關外」新紀元的啟動，更有助串聯港灣開發、產業園區與高端辦公空間，提供金融機構與跨境服務所需的完整環境。

趙卿惠表示，台南擁有眾多家族企業與世代資產，金融特區的設立正是要導入更專業的財富管理、家族辦公室、保險與證券服務，並結合創投與新創資源，讓資金「留在台南、用在台南」，投入公共建設與產業升級，形成正向循環。她強調，市府已備妥完整底盤，期盼吸引國內外金融機構與資產管理業者進駐，共同打造台南金融新典範。

台南市財稅局說明，台南金融特區將對標國際，導入國際金融業務、高資產業務、跨境金融服務三大核心，並提供國際金融一站式服務、私人銀行與家族辦公室，以及跨境理財服務等22項金融業務，並將偕同金管會提供「台南金融特區」之OBU（國際金融業務分行）、OSU（國際證券業務分公司）及OIU（國際保險業務分公司）租稅優惠大利多與行政支持方案，以提升金融機構進駐誘因。

台南金融特區已獲金管會支持設置，有助引進國內外資金落地台南，並與科技產業、綠能建設與長照政策形成良性串聯，透過專業金融工具與私募投資機制，協助國際資本精準對接台南產業需求，促進產業升級，強化台南於全球供應鏈中的關鍵地位。

財稅局副局長陳家慶說明台南金融特區規畫。圖／台南市政府提供
