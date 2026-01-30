黃偉哲9聲道親唱？祝賀台南新住民生日卡引熱議 市府給答案

台南市政府為關懷新住民，自2014年起推出多國語言生日賀卡，近日有網友的韓國老公接到卡片後在社群平台Threads貼文，引發熱烈迴響，紛紛留言「是黃偉哲市長親自錄音？」「聲音太像了吧！」、「是偉哲市長親唱！我以為是放音樂版的」。

針對網友好奇賀卡是否由黃偉哲親唱，黃偉哲市長室幕僚表示，「聽了好久，一開始也以為是，後來向民政局詢問，才確認不是。」

南市府民政局表示，這份賀卡自2014年10月起發放，為了讓不同國籍的新住民都能感受到歸屬感，不斷進行優化。2018年新增了中、英、越、泰、菲、法6國語言歌曲；2020年更更新版面，增加Q版人像並擴充至日、韓、印尼語，總計9國語言。

民政局統計，截至2026年底，台南市新住民人口約3萬8千人，國籍別約有100國。而這9種語言已能服務全市近93%的新住民，讓來自包括德國、土耳其、斯洛伐克、匈牙利等全球各地的朋友，都能在異鄉收到台南這份跨越國界的祝福。

民政局說，每月由各戶政事務所寄出的生日卡，不只是一張賀卡。卡片內特別夾帶了中、英、越、泰、印、柬等6種語言版本的「台南市政府暨所屬機關新住民服務措施一覽表」。以利新住民能快速掌握政府提供的各項照顧輔導措施與聯繫方式。

民政局表示，這張賀卡「不只是祝福，更是生活的好幫手」，許多受贈者反映，這份小卡不僅讓他們感到「台南是第二故鄉」，也幫助他們更早融入台灣社會。