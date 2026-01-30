愛心匯集 台南歸仁公所與總舖師陳振旺、在地商家辦弱勢歲末餐會

春節將近，台南市歸仁區公所今晚結合總舖師「阿旺師」陳振旺、在地商家與熱心人士，連續3年在仁壽宮前舉辦「歲末感恩餐會」，讓弱勢民眾感受年節氣氛與社會關愛。

現場席開25桌，阿旺師專業團隊掌廚，宴請弱勢家戶與團體溫馨吃辦桌，除圍爐享用佳餚，還分送紅包、關廟麵、暖暖包與水果等伴手禮。

歸仁區長朱雅宏感謝長安製麵負責人陳興隆、元生雜穀行陳慧珠、府城景觀負責人黃毅斌與上尚五金百貨歸仁店等眾多善心企業「接續傳遞愛與關懷，讓歲末感恩餐會不只是相聚的祝福，更是一份陪伴與關心。」

區公所表示，現場多道年節料理，讓參與家庭品嘗傳統辦桌美味，感受熟悉人情味，多位企業團體致贈物資及紅包，象徵「平安順遂、福氣滿滿入我家，溫暖延續至年節」。

並邀請台南市啟能揚善身心關懷協會、台灣橄欖園關懷協會學童演出，現場氣氛熱絡感人。

區長朱雅宏頒發感謝狀給阿旺師與響應的企業團體，感謝阿旺師與地方企業以實際行動回饋地方鄉親，並感謝仁壽宮提供寬敞舒適場地，讓活動順利圓滿。

朱雅宏表示，歲末年終愛心資源持續匯集，公所也將持續媒合公私部門力量，將慰問金與民生物資送到有需要的家庭手中，期盼攜手凝聚善能量。